náhledy
Obloha nad kanadským Torontem se zbarvila do oranžova. Obyvatelé metropole se do této barvy probudili kvůli lesním požárům, kterých v Kanadě zuří více než 800. S největšími z nich bojuje právě provincie Ontario, kde plameny pohlcují rozsáhlé lesy a do ovzduší uvolňují obrovské množství kouře. Podívejte se na výběr fotografií.
Autor: Reuters
Toronto se ve středu dostalo na první místo v globálním žebříčku měst s nejhorší kvalitou vzduchu, který sestavuje švýcarský portál IQAir.
Autor: Reuters
Velká část provincie se kromě zhoršené kvality vzduchu potýká také se sníženou viditelností.
Autor: Reuters
Kouř z lesních požárů ze severní Kanady se přitom v posledních letech šíří do rozsáhlých oblastí Spojených států.
Autor: Reuters
To vede úřady k vydávání zdravotních varování, zejména pro kojence a seniory, kteří jsou vůči kouřovým částicím citlivější.
Autor: Reuters
Hustý kouř z kanadských požárů zahalil ve středu například města Duluth v Minnesotě a Marquette v Michiganu.
Autor: AP
Více než desítka lesních požárů vypukla rovněž na severu státu Minnesota u hranic s Kanadou.
Autor: AP