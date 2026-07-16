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KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
Požár v Norsku zničil přes 100 domů, hasiči bojují s větrem. Důvod vzniku je neznámý
Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Více než 60 hasičů se v silném větru snaží dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani...
Tisíce lidí v Kyjevě demonstrovaly proti odvolání Fedorova z postu ministra obrany
Tisíce lidí demonstrovaly v pátek večer v Kyjevě proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády z funkce oblíbeného ministra obrany Mychajla Fedorova....
Ve středních Čechách a na východě území udeřily bouřky, na Colours rušili koncerty
Na Moravě a východní části Česka udeřily v odpoledních hodinách bouřky. Druhá vlna bouřek by měla během večera dorazit z Německa. „Bouřky jsou doprovázeny výraznými nárazy větru, vyloučeny nejsou ani...
Jih Mexika zasáhlo silné zemětřesení, otřesy byly cítit i v Guatemale a Salvadoru
Jih Mexika a část Guatemaly zasáhlo v pátek zemětřesení o síle 7,3, jak informovala americká geologická služba (USGS), která upravila svůj předchozí údaj 7,4. Místní úřady zatím nehlásí oběti ani...
Zelenskyj se rozhodl otevřít archivy tajných služeb k volyňskému masakru
Ukrajina otevře veškeré archivy tajných služeb, které se týkají volyňského masakru z let 1943 až 1944, kdy ukrajinští nacionalisté podle odhadů historiků povraždili 50-100 tisíc Poláků včetně žen a...
„Arogance a facka lidem“. Velvyslance USA čekalo v Benátkách chladné přijetí
Do italských Benátek v pátek dorazil americký velvyslanec Spojených států v Itálii, miliardář Tilman Fertitta. Jeho návštěva se ale stala terčem kritiky. Připlul totiž se svou luxusní megajachtou, na...
Trumpovy prázdné sliby. Radě míru chybějí po půl roce peníze i vojáci
Když americký prezident Donald Trump formoval svou Radu míru, označoval ji za vůbec nejvýznamnější a nejprestižnější radu, jaká kdy byla vytvořena. Šest měsíců od jejího slavnostního lednového...
Na šampionátu došly dresy Nike. Značka promarnila svou šanci, tvrdí odborníci
Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...
Ukrajina zasáhla jednu z největších ruských rafinerií v Jaroslavli. Útočila i na moři
Ukrajinská armáda zasáhla ruskou rafinerii v Jaroslavli, která patří k největším zařízením tohoto druhu v Rusku, oznámilo vedení ukrajinské armády. To rovněž ohlásilo zasažení dvou ruských tankerů,...
Rusové se radují z konce ministra Fedorova a šíří konspirace. Dobrá zpráva, chválí si
Ruští vojenští blogeři se radují z rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odvolat ministra obrany Mychajla Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Podle nich je to pro Moskvu dobrá...
Je zázrak, že plastika Rovnováha udržela rovnováhu tak dlouho, říká kurátorka
Zřícení sousoší Rovnováha u Barrandovského mostu překvapilo i Galerii hlavního města Praha (GHMP). Ta připravovala s magistrátem a dědici autorských práv jeho restaurování, přesněji řečeno vznik...
„Turisté ruší místní“. Praha 1 žádá, aby novela zákona umožnila regulovat Airbnb
Praha 1 žádá, aby novela zákona o cestovním ruchu umožnila obcím řešit dopady krátkodobého ubytování typu Airbnb. Stát musí dát podle Prahy 1 obcím konkrétní nástroje k tomu, aby mohly dohledat...