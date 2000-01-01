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Malebné chorvatské městečko Omiš zachvátily lesní požáry, s plameny ale hasiči bojují i na dalších místech v Dalmácii. Tisíce lidí včetně českých turistů se musely evakuovat, desítky utrpěly zranění a část oblasti zůstala bez elektřiny. Do postiženého Omiše se přitom právě v těchto dnech chystala na dovolenou řada dalších Čechů.
Autor: Profimedia.cz
Požár vypukl ve čtvrtek kolem osmé hodiny večer u vesnice Lokva Rogoznica nedaleko Omiše. Kvůli silnému větru se oheň začal rychle šířit a během noci se dostal až k oblíbenému přímořskému městečku.
Autor: Profimedia.cz
Omiš přitom leží zhruba šest kilometrů vzdušnou čarou od místa, kde požár vypukl. Oheň se však postupně rozšířil až do města a tisíce místních obyvatel i turistů musely oblast opustit. Celkem zasáhl přibližně 1000 hektarů území a zničil několik domů.
Autor: ČTK
S požáry bojuje od noci na 300 hasičů, pomáhají jim také hasicí letadla. Podle médií někteří lidé před žárem utíkali až do moře.
Autor: ČTK
Následky požáru jsou vidět na každém kroku. Plameny poškodily nejen domy, ale také auta zaparkovaná v ulicích.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli požáru se muselo evakuovat přes 2000 lidí. Zranění utrpělo kolem čtyřiceti z nich, přičemž sedm zůstává v kritickém stavu v nemocnici ve Splitu. Policie při prohledávání zasažené oblasti také nalezla mrtvého člověka. Okolnosti jeho smrti prověřuje a nařídila pitvu. Záchranáři navíc pátrají po jednom pohřešovaném.
Autor: Profimedia.cz
Mezi evakuovanými byli také čeští turisté. Podle ministerstva zahraničí muselo oblast opustit přibližně 300 Čechů.
Autor: Profimedia.cz
„Tohle Chorvatsko nepamatuje. Je to apokalypsa,“ řekl reportérce RTL Danas přímo v terénu jeden ze zasahujících hasičů.
Autor: Profimedia.cz
Požáry sužují také další části Chorvatska. V pátek ráno začalo hořet na poloostrově Pelješac mezi Splitem a Dubrovníkem. Do boje s plameny se zapojila hasicí letadla Canadair, která předtím zasahovala u Omiše.
Autor: Profimedia.cz
Plameny se nevyhnuly ani podnikům přímo u moře. Požár poškodil také oblíbené plážové bary a další místa podél pobřeží.
Autor: ČTK
Omiš obklopují vysoké skály. Hasiči proto museli kromě domů hlídat také svahy nad městem, kde hrozilo uvolnění kamenů. Ze vzduchu kropili střechy i ochranné ocelové konstrukce.
Autor: Profimedia.cz
„Vraceli jsme se z výletu v Trogiru a najednou před námi to šílenství. K ubytování jsme se proto museli dostat vedlejší cestou, kterou deset minut nato uzavřeli. Na ubytování se každý balil a jel pryč. Bez proudu jsme vše naházeli do auta a odjeli domů,“ popsala Natálie ve facebookové skupině Milujeme Chorvatsko.
Autor: Profimedia.cz
V oblasti pomáhají také čeští policisté, kteří v Omiši hlídkují společně s chorvatskými kolegy. Zapojili se do evakuace a jsou k dispozici nejen českým turistům.
Autor: Profimedia.cz
Záchranáři začali pátrat také po jedné pohřešované osobě. Podle neoficiálních informací médií by mohlo jít o občanku Bosny a Hercegoviny. Mezi zraněnými jsou podle nemocnice ve Splitu kromě Chorvatů také turisté z Německa a Polska.
Autor: Profimedia.cz
Cesta do okolí Omiše zůstává kvůli požáru komplikovaná. Na pobřežní silnici D8 se stále pohybují hasiči a další záchranné složky, policie proto řidiče vyzývá ke zvýšené opatrnosti. Turisté by si měli před cestou zkontrolovat aktuální situaci a dopravní omezení.
Autor: Profimedia.cz
Omiš leží ve střední Dalmácii asi 25 kilometrů od Splitu, v místě, kde se řeka Cetina vlévá do Jaderského moře. Malé město obklopené skalami láká na průzračné moře, úzké uličky a také písečné pláže, které nejsou pro chorvatské pobřeží úplně typické.
Autor: Profimedia.cz