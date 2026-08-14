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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr
Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění
Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...
Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...
Kvůli kolonám vybudovali miliardový systém lanovek, fungoval jen pár týdnů
Jednalo se o jedinečný nápad v subsaharské Africe: použít lanovky, které zvednou tisíce dojíždějících lidí nad každodenní dopravní zácpy v jednom z nejrychleji se rozrůstajících afrických měst. Ale...
Zemědělce drtí extrémy počasí a výkyvy cen, říká výkonný ředitel Agrofertu Mráz
Agrofert je největší zemědělská skupina v Česku a objevují se názory, že chystaný zákon o předkupním právu na zemědělskou půdu je šitý na míru takovým velkým zemědělcům. Výkonný ředitel Josef Mráz...
Ve Francii se teplem aktivoval fosforový granát z druhé světové války
V rybníku na východě Francie, který vyschl kvůli několika po sobě jdoucím letním vlnám veder, se na povrch dostal a poté pod vlivem tepla aktivoval fosforový granát z druhé světové války.
V Česku ubylo osobních bankrotů, analytici chválí finanční situaci domácností
Za prvních sedm měsíců letošního roku soudy v České republice vyhlásily 8814 osobních bankrotů, proti stejnému období loni je to pokles téměř o osm procent. Soudy rovněž přijaly 8994 návrhů na osobní...
Putovní festival Chutě kraje chystá první zastávku. Představí kuchařská jména
Gastronomický festival Chutě kraje startuje v neděli v Šumperku. Druhý roční putovní akce se uskuteční v srpnu a září na pěti místech Olomouckého kraje. Letos nově zamíří také do Olomouce.
Hormuz bude americkým územím, tvrdě zasáhneme ekonomiku Íránu, prohlásil Trump
Americký prezident Donald Trump stupňuje rétoriku vůči Iránu. Ve svém projevu řekl, že brzy prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států. Zároveň se nechal slyšet, že USA tvrdě zasáhnou...
V Chorvatsku vypukl další rozsáhlý požár, hasiči se na ostrov přesouvají trajektem
Na chorvatském ostrově Dugi otok v pátek večer vypukl rozsáhlý požár. Hasiči jsou nuceni přisouvat trajektem posily, podle nich se plameny šíří lesem a keři. Oheň ohrožuje i domy, informovala stanice...
Zemětřesení v Indonésii zabilo dvacet lidí, úřady varovaly i před tsunami
Nejméně dvacet lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží Indonésie v regionu Flores. Předchozí bilance činila pět mrtvých. Úřady původně vydaly varování...
Velká školní soutěž: Čtěte Spotřebitele a vyhrajte až 20 tisíc korun na nákupy v Globusu
Nový školní rok se blíží a s ním i nákupy školních potřeb. Pokud jste si letos pro nákupy vybrali Globus a zároveň jste čtenáři rubriky Spotřebitel, můžete v rámci soutěže Back to School vyhrát až 20...
Tip na příběh jsem dostala i na preventivní prohlídce. Lucie Korcová o práci v rozhlase
Od rodinného příběhu odbojáře až k hodinám stráveným v archivech a soudních nahrávkách. Lucie Korcová, dramaturgyně Českého rozhlasu a scénáristka, v rozhovoru pro iDNES.cz přibližuje, proč je pro ni...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Praha má první nealkoholický bar. Vymýšlení koktejlů je alchymie, říkají majitelé
Na pražské barové scéně se Tobiáš Pikart s Ondřejem Mydliarem pohybují už dlouho. Něco jim tu ale chybělo – podnik zaměřený pouze na nealkoholické nápoje. Sober CaféBar, který se v jejich hlavách...
Lipno, Krkonoše i Beskydy. Na chalupy a do rekreačních oblastí míří online nákupy
Češi si přes léto nechávají vozit potraviny nejen domů, ale stále častěji také na chaty, chalupy a do rekreačních apartmánů. Online prodejci i logistické firmy sledují přesun části objednávek z...