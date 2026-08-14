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OBRAZEM: Chorvatská riviéra v plamenech. Tisíce turistů hledaly spásu v moři

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  16:53
V pobřežním městě Omiš v Chorvatsku zuří rozsáhlý lesní požár, po rozšíření... Rozsáhlý lesní požár v chorvatském Omiši. (14. srpna 2026) V pobřežním městě Omiš v Chorvatsku zuří rozsáhlý lesní požár, po rozšíření... Rozsáhlý lesní požár v chorvatském Omiši. (14. srpna 2026) Rozsáhlý lesní požár v chorvatském Omiši. (14. srpna 2026) V noci vypukl v Lokvě Rogoznici rozsáhlý požár, který se rozšířil do oblasti... Rozsáhlý lesní požár v chorvatském Omiši. (14. srpna 2026) Rozsáhlý lesní požár v chorvatském Omiši. Rozsáhlý lesní požár v chorvatském Omiši. (14. srpna 2026) Pohled na plážový bar po lesním požáru na pobřeží Jaderského moře nedaleko... Rozsáhlý lesní požár v chorvatském Omiši. (14. srpna 2026) Rozsáhlý lesní požár v chorvatském Omiši. (14. srpna 2026)
Malebné chorvatské městečko Omiš zachvátily lesní požáry, s plameny ale hasiči bojují i na dalších místech v Dalmácii. Tisíce lidí včetně českých turistů se musely evakuovat, desítky utrpěly zranění a část oblasti zůstala bez elektřiny. Do postiženého Omiše se přitom právě v těchto dnech chystala na dovolenou řada dalších Čechů.

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