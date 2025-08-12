Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i na Kefalonii

Autor: ,
  19:04
Evakuaci několika hotelů si vynutil lesní požár na řeckém ostrově Zakynthos. V úterý o tom informovala tamní média. Oheň se tam přiblížil k obydleným oblastem. Rozsáhlý oheň řádí i na dalším řeckém ostrově v Jónském moři, Kefalonii. Tam zatím zástavbu neohrožuje.

Evakuace úřady nařídily v jihozápadní části Zakynthu. Proti požáru, který vypukl v úterý ráno, tam jsou nasazeni všichni hasiči, které má ostrov k dispozici. Jde o zhruba 60 mužů a několik kusů techniky. Požár je dobře vidět ze známé pláže Laganas, kde si ho fotografují turisté, píše deník Kathimerini.

Oheň u Atén sílí. Přichází těžká noc, bojí se čeští hasiči

„Požár na Zakynthu se dramatizuje s ohledem na horké počasí a vítr, který by měl ale od zítřka slábnout,“ řekla výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Českých turistů na Zakynthu se ale podle ní situace zatím nedotkla.

Lesní požár, který vypukl v lese poblíž vesnice Agalas na řeckém ostrově Zakynthos v Jónském moři. (12. srpna 2025)
Požáry (červeně zvýrazněné) v Řecku a Albánii podle satelitní mapy NASA (12. srpna 2025)
Lesní požár, který vypukl v lese poblíž vesnice Agalas na řeckém ostrově Zakynthos v Jónském moři. (12. srpna 2025)
Lesní požár, který vypukl v lese poblíž vesnice Agalas na řeckém ostrově Zakynthos v Jónském moři. (12. srpna 2025)
27 fotografií

„V oblastech, kde se nachází naše hotely, ostrov aktuálně funguje jako za běžného dne, jediné omezení platí na lodní výlety, které se konají v místě, kde letadla nabírají vodu na hašení. Výlety se pro úterý ruší, v dalších dnech uvidíme, jak se situace bude nadále vyvíjet,“ uvedla k požáru na Zakynthu mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.

Kaliméra! Čeští hasiči přijeli do Řecka, budou v pohotovosti kvůli požárům

Lesní požáry však zasáhly i další řecké oblasti. Řecko čelí vlně veder a v části země je sucho, které usnadňuje šíření lesních a polních požárů.

Vysoké riziko požárů bude panovat podle úřadů i ve středu. Podle v úterý zveřejněné předpovědi je druhý nejvyšší stupeň varování vyhlášen na západní pobřeží, v aténském regionu, na velké části Peloponésu, v Thrákii či na Lesbu.

Požáry (červeně zvýrazněné) v Řecku a Albánii podle satelitní mapy NASA (12. srpna 2025)

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Rusko vyhrálo válku a zbývá otázka, kdy to Západ uzná, prohlásil Orbán

Rusko vyhrálo válku na Ukrajině a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná. V úterý to řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Maďarsko se v pondělí odmítlo připojit k prohlášení...

12. srpna 2025  20:01,  aktualizováno  20:04

Ušakov má za ušima. Summit s Trumpem vyjednal dědic sovětské diplomacie

Premium

Zapomeňte na Sergeje Lavrova. Hlavní roli při domlouvání aljašského summitu s Donaldem Trumpem sehrál Jurij Ušakov, bezmála osmdesátiletý poradce ruského prezidenta a pamětník staré dobré školy...

12. srpna 2025

Rakušan po debatách bez cenzury znovu vyrazí za voliči na pivo. Začne v Jihlavě

Voliče pro své hnutí Starostové a nezávislí bude jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan shánět u piva. A začne příští týden v pondělí 18. srpna, tedy vzápětí po konci vládních prázdnin, na...

12. srpna 2025  17:30,  aktualizováno 

Ukrajinci mají problémy u Pokrovsku, Zelenskyj vyloučil stažení armády z Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý vyloučil stažení ukrajinské armády z Donbasu v rámci případné mírové dohody s Rusy. Kyjev by to podle něj připravilo o obranné linie a otevřelo Moskvě...

12. srpna 2025  17:33,  aktualizováno  19:59

Čína utne kontakty s Pavlem kvůli dalajlamovi. Žádné stejně nebyly, říká Hrad

Čína oznámila, že přerušuje veškeré kontakty s českým prezidentem Petrem Pavlem. Návštěvou dalajlamy poškodil svrchovanost a územní celistvost Číny, uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin...

12. srpna 2025  14:59,  aktualizováno  19:45

Krize v Gaze je mimo představy, píše dvacítka západních zemí Izraeli. Češi chybí

Humanitární krize v Pásmu Gazy dosáhla nepředstavitelných rozměrů a rozvíjí se tam hladomor, uvedli v úterý ve společném prohlášení ministři zahraničí 24 zemí včetně Británie, Kanady, Austrálie,...

12. srpna 2025  16:42,  aktualizováno  19:29

Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i na Kefalonii

Evakuaci několika hotelů si vynutil lesní požár na řeckém ostrově Zakynthos. V úterý o tom informovala tamní média. Oheň se tam přiblížil k obydleným oblastem. Rozsáhlý oheň řádí i na dalším řeckém...

12. srpna 2025  19:04

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:28

V Německu našli pohřešovaného českého chlapce, okolnosti jeho smrti jsou nejasné

Německá policie našla tělo třináctiletého českého chlapce, po kterém pátrala od nedělního večera. Kriminalisté nevylučují, že příčinou smrti mohla být nehoda, trestný čin nebo sebevražda. Nález těla...

12. srpna 2025  9:36,  aktualizováno  18:20

Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny

Českou republiku čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4. října. Jak si stojí strany v předvolebních průzkumech? Průběžně aktualizovaný graf vám ukáže, které...

12. srpna 2025  18:20

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Americké restaurace balancují nad propastí. Drtí je růst nákladů

Americké restaurace řeší dosud nevídané existenční problémy. Náklady na suroviny neustále rostou, zaměstnanců je nedostatek a aby toho nebylo málo, zákazníci začali více šetřit.

12. srpna 2025  18:01

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.