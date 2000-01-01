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Francie čelí masivním požárům, plameny už ohrožují i Bordeaux. Úřady proto nařizují další a další evakuace. Od začátku roku v zemi shořelo rekordních téměř 98 tisíc hektarů, oznámil francouzský ministr vnitra Nuňez. Podívejte se ve výběru fotografií, jak země svádí boj s ničivým živlem.
Autor: Reuters
Boj s plameny v pobřežním Lège-Cap-Ferret probíhá bez přestávky. Francouzské úřady nasadily veškerou techniku i stovky mužů v terénu, situaci však dramaticky zhoršuje silný a nepředvídatelný vítr. Záchranářům navíc docházejí síly, protože rozsáhlá ohniska vznikají na mnoha místech současně.
Autor: Reuters
Ohnivé jazyky polykají první stavení na okrajích lesů v Lège-Cap-Ferret. Lidé dostávají příkazy k odchodu v rychlosti a mnozí stíhají pobrat jen doklady, nejnutnější léky nebo domácí mazlíčky.
Autor: Reuters
Gigantické mraky dýmu se táhnou kilometry daleko. Hoří přitom hned v několika částech země...
Autor: BFMTV / REUTERS TV prostřednictvím REUTERS, Reuters
„Jen jsem se podívala ven a viděla jsem, že obloha doslova hoří,“ popsala jeden z ničivých požárů pro deník The Times americká turistka Rebecca Papinová.
Autor: Reuters
Zásahy pokračují bez přerušení i hluboko do noci. Hasičská vozidla projíždějí zónami, kde viditelnost klesá na pouhé metry.
Autor: Reuters
Vysušené lesy v okolí Bordeaux hoří jako papír. Úřady v noci narychlo nařídily preventivní evakuaci sedmi obcí v těsné blízkosti metropole. „Navzdory značným prostředkům nasazeným záchrannými složkami si situace vyžaduje evakuaci,“ uvedla prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová.
Autor: Reuters
Pro tisíce evakuovaných se dočasným domovem stalo výstaviště v Bordeaux-Lac. Lidé zde na matracích čekají na zprávy o svých domovech.
Autor: Reuters
Hasiči rozvinují stovky metrů hadic a brání hlavní silniční tahy i obytné čtvrti. Naděje na déšť jsou přitom malé. Podle meteorologů srážky zasáhnou spíše oblasti dále na východ a silný západní vítr bude oheň naopak ještě rozdmýchávat.
Autor: Reuters
Teploty při zásazích dosahují stovek stupňů Celsia a voda se v horku odpařuje téměř okamžitě.
Autor: Reuters
Kromě pozemních jednotek svádějí klíčový boj speciální letadla Canadair. Do akce se zapojila i Evropská unie přes krizový mechanismus. Eurokomisařka Hadja Lahbibová potvrdila, že Unie poslala do Francie a Španělska posilové vrtulníky, letadla i satelitní podporu.
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Turisté v zasažených oblastech ruší plány a zavírají se do svých ubytování. Britové Maisie a Caleb pro BBC přiblížili, jak dým dorazil až k jejich pronajatému domu: „Mysleli jsme, že někdo griluje. Pak dým zhoustl, začal padat popel a náš bazén byl úplně černý.“
Autor: Reuters
Podle ministra vnitra spálily požáry ve Francii od začátku roku rekordních téměř 98 tisíc hektarů, přičemž v první řadě o důsledek v současnosti zuřících lesních požárů v departmentu Gironde. Krátce předtím zveřejnila AFP data ze satelitního systému EFFIS, která hovoří o menší ploše než Nuňez. I ta však ukazují, že spálená plocha překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Podle dat ze satelitů plocha spálená letos při požárech ve Francii překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. S
Autor: Reuters