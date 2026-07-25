Hořela obloha, líčí svědci ničivé požáry ve Francii. Úřady nařizují další evakuace

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KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy
Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...
Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....
Dětská hvězda Kudláčková žije nelegálně v mobilním domku, líčí sousedé. Rekreace, hájí se
Někdejší dětská filmová hvězda Michaela Kudláčková se potýká s vyhroceným sporem. Bývalá herečka pobývá v mobilním domě ve vesnici Vyšehořovice u Prahy, kde objekt podle sousedů užívá k trvalému...
V Oděse se vesele paří i za války. Na pláže padají drony, místní se v nich šťourají
Rusko čím dál častěji útočí na lodě s obilím, v Oděse za poslední dva měsíce zemřelo nejméně šestnáct lidí, nad plážemi explodují šáhedy... Ale ani to nedonutilo místní rekreanty, aby vyklidili pláže.
Auto narazilo v Rakousku v plné rychlosti do svodidel, Čech zraněním podlehl
V nemocnici ve Štýrském Hradci zemřel padesátiletý Čech, který v sobotu s rodinou havaroval na dálnici A9 u sjezdu na Lebring. Muž podlehl zraněním v sobotu v podvečerních hodinách.
Motoristé by podpořili uvedení podílu letiště na burzu, proti není ani Vondra
Motoristé by podpořili uvedení menšinového podílu ve společnosti Letiště Praha na burzu. V pořadu Poledne s Moravcem to v neděli řekl ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Zároveň ale...
Svým blízkým se vymazal z paměti. Jak Spider-Man dospěl a začal znovu
Čtyři roky poté, co měl premiéru titul Spider-Man: Bez domova, přichází Spider-Man: Zbrusu nový den. Ač strážce spravedlnosti obdařený po kousnutí pavoukem akrobatickými schopnostmi došel od svého...
Knížák byl výraznou osobností, budil obdiv i rozpory, shoduje se kulturní scéna
Výtvarník Milan Knížák byl podle představitelů české kulturní scény výraznou osobností, která se zasloužila o Akademii výtvarných umění a ovlivnila řadu studentů. Zároveň však budil kontroverze....
Po útoku na LGBT pochod v Berlíně policie zná podezřelého. Má vazby na islamisty
Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí...
Renesanční osobnost, vzpomíná Macinka na Knížáka. Uměl i provokovat, řekl Baxa
Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák byl nepřehlédnutelnou součástí moderního českého umění a jeho úmrtím ztrácí česká kultura jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Shodli se na tom...
Zprvu jsme mysleli, že jen něco spadlo, líčí svědci útok na berlínský LGBT pochod
Tlumené rány, hlasitý křik. Tak popisují svědci sobotní útok na demonstraci na podporu práv LGBT+ komunity v Berlíně, při němž vjela dodávka do lidí. Čin odsoudili politici, umělci i další.
Zemřel Milan Knížák. Bývalému řediteli Národní galerie a rektorovi AVU bylo 86 let
Ve věku 86 let zemřel výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák. Stál v čele pražské Akademie výtvarných umění a výrazně ovlivnil tuzemskou výtvarnou scénu. O jeho úmrtí v...
Lidovci se přou kvůli Prague Pride. Dehonestuje i tuto menšinu, tvrdí Wolf
Blížící se festival hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí (LGBT+) Prague Pride rozhádal lidovce. Zatímco podle bývalého šéfa pražských lidovců a pražského zastupitele Jana Wolfa Prague Pride...
Cyklistka bez helmy přejela do protisměru a havarovala. Na místě zemřela
Na Šumpersku zemřela v noci na neděli cyklistka. Policisté přijali v sobotu po 23:00 oznámení o úmrtí cyklistky nalezené na silnici třetí třídy mezi obcemi Brníčko a Strupšín na Šumpersku, sdělil...
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Dálnice u Mýta měsíc před otevřením přilákala tisíce lidí, celebritou byl mluvčí ŘSD
Řidiči se po dálnici D35 za Vysoké Mýto s výjimkou tunelu Homole projedou o několik dní dříve, než se původně plánovalo. V sobotu to na dni otevřené dálnice, kam podle odhadů dorazilo na 12 tisíc...
Křížem krážem na kole okolo Brna. Cyklisté se mohou těšit na nové stezky i lávky
Přívětivou oblastí pro cyklisty je díky síti stezek východní a jihovýchodní okolí Brna. Nové cyklostezky se dočkají lidé v Pohořelicích, Střelicích či Troubsku. V Břeclavi a v Radějově pak postaví...