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Hořela obloha, líčí svědci ničivé požáry ve Francii. Úřady nařizují další evakuace

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  14:19
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Francie čelí masivním požárům, plameny už ohrožují i Bordeaux. Úřady proto nařizují další a další evakuace. Od začátku roku v zemi shořelo rekordních téměř 98 tisíc hektarů, oznámil francouzský ministr vnitra Nuňez. Podívejte se ve výběru fotografií, jak země svádí boj s ničivým živlem.

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Témata: požár, Francie, evakuace

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