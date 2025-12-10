Subtilní čtyřicátník objímá drobnou Asiatku a líbá ji na tvář. On je nahý, ona v černém. Celý obraz působí jako převrácení tradičních genderových rolí. Je to muž, kdo zde hledá podporu u ženy, lne se k ní jako opice ke stromu, když hledá bezpečí. Pocit zranitelné intimity a křehkosti podtrhuje i mužova prenatální pozice: připomíná plod skrytý v matčině břichu.
Oním mužem je John Lennon, archetypálním předobrazem ženy-matky jeho manželka Yoko Ono. Legendární snímek jejich lásky pořídila fotografka Annie Leibovitzová pro magazín Rolling Stone. A to 8. prosince 1980. Tedy v den, kdy zakladatel a kytarista Beatles zemřel.
Nebylo to poprvé, co se slavná dvojice objevila na stránkách tohoto hudebního magazínu. V roce 1968 byli na obálce zobrazeni bez šatů. Fotograf je zachytil zezadu, s tvářemi obrácenými k objektivu. Snímek vyvolal bouřlivou kontroverzi, která Rolling Stone pomohla etablovat se jako přední rockový magazín. Jeho náklad se rázem více než zdvojnásobil.
Snímek na obálce však byl poměrně cudný v porovnání s tím, jak se dvojice prezentovala na společném albu Two Virgins, k jehož propagaci článek sloužil. Lennon a Ono jsou na obalu zachyceni tak, jak je pánbůh stvořil – ale na rozdíl od Adama a Evy si nezakrývají pohlavní orgány.
„Byla půlnoc, když jsme skončili. Pak jsme se pomilovali za úsvitu. Bylo to velmi krásné,“ líčil Lennon nahrávání alba, které se kvůli necudné fotografii na přebalu muselo prodávat v papírovém sáčku.
Když se v roce 1980 po dlouhé pauze vrátil s novým albem Double Fantasy, Rolling Stone s ním pořídil rozsáhlý rozhovor a Annie Leibovitzová měla pořídit jeho portrét. Původně pro ni měl pózovat jen Lennon, ale ten trval na přítomnosti své japonské manželky.
Focení probíhalo v jejich bytě na Manhattanu. „Probudili jsme se do jasně modré oblohy, která se rozprostírala nad Central Parkem. Ten den měl atmosféru plnou života,“ vzpomínala později Ono.
Leibovitzová hodlala jít cestou vydlážděnou Two Virgins a vyfotit dvojici znovu nahou. Inspirací ji ale byl i intimní obraz líbajícího se Lennona a Yoko z jejich nového alba Double Fantasy. „V osmdesátých letech se zdálo, že romantika už je trochu mrtvá. Ten polibek mne velmi zasáhl. V tom jednoduchém obrázku polibku bylo mnohé.“
Fotografka chtěla, aby jí pár zapózoval bez šatů. Drobná performerka ji ale překvapila. Náhle se projevovala nezvykle ostýchavě. Byla ochotná si sundat tričko, ale ne kalhoty. „Byla jsem trochu zklamaná a řekla jsem: ‚Nech si všechno na sobě.‘ Vyfotili jsme jednu polaroidovou fotku, jak leží spolu na posteli, a všichni tři jsme hned věděli, že je to něco výjimečného.“
Zpěvák neskrýval nadšení. „To je ono,“ křičel Lennon. „To je náš vztah.“ Po focení ještě ve svém bytě poskytl rozhlasové stanici RKO rozhovor, který ve světle pozdějších událostí nabyl poněkud temného významu. „Doufám, že zemřu dříve než Yoko. Protože kdyby Yoko zemřela, nevěděl bych, jak dál žít. Nemohl bych pokračovat.“
Fotka s vrahem
Lennon nemohl tušit, jak brzy se jeho slova naplní. Stejně tak nemohl tušit, že fanoušek žádající o podepsání alba Double Fantasy, kterého onoho dne potkal před domem na cestě do nahrávacího studia, je jeho budoucí vrah Mark David Chapman.
Onoho osudného dne je spolu vyfotil amatérský fotograf Paul Goresh. Jednadvacetiletý fanda na Lennona u jeho bydliště každý den čekal s foťákem v ruce, podle svých slov ho „stalkoval v dobrém slova smyslu“. Jednou se dokonce vydával za opraváře televizí, aby se dostal do jeho apartmánu.
Bývalý beatle ho zpočátku přehlížel, pak ho však vzal na milost a ochotně se nechal fotit. Jednu jeho fotku dokonce využil pro svůj singl „Watching the Wheels“. Goresh byl přesvědčen, že je spojuje „neformální přátelství“. Právě on 8. prosince pořídil poslední fotku žijícího Johna Lennona.
„Fotil jsem Johna a snažil jsem se toho chlapa (Chapmana, pozn. red.) dostat ze záběru,“ popisoval vznik snímku, na kterém Lennon podepisuje svému vrahovi nové album. „Byla to hrozná otrava, protože jsem se ho snažil dostat z fotky. Ale díky bohu, tři čtvrtiny jeho obličeje na fotce zůstaly. Bylo to ironické.“
Bylo 22:45, když se Lennon s Yoko vrátili z nahrávacího studia k neorenesančnímu bytovému domu Dakota na Manhattanu, kde bydleli. Noc byla poměrně teplá a příjemná. A i když New York nikdy nespí, tak nezvykle tichá. Dokud ji nenarušilo pět výstřelů z revolveru.
Chapman trefil Lennona dvakrát do zad a dvakrát do ramene. Zpěváka okamžitě převezli do nemocnice, ale veškeré snahy o jeho záchranu byly marné. Lékaři už při příjezdu záchranky konstatovali, že zemřel prakticky na místě činu.
„Právě jsem zastřelil Johna Lennona,“ přiznal se Chapman šokovanému portýrovi. O útěk se nepokoušel a po příjezdu policie se nechal zatknout. Proč střílel? Motivem byla závist. Nezaměstnaný rodák z Texasu toužil celý život po slávě a Lennonovo štěstí a bohatství ho dráždilo.
„Věděl jsem, co dělám, a věděl jsem, že je to špatné. Ale tak moc jsem toužil po slávě, že jsem byl ochoten všechno obětovat a někoho připravit o život,“ řekl později.
Když se Goresh dozvěděl o Lennonově vraždě, pokusil se ihned spojit s policií a předat jí fotku, díky níž by mohla potvrdit identitu pachatele. Strážci zákona ho však považovali za provokatéra a řekli mu, že pokud nepřestane obtěžovat, tak ho obžalují.
Goreshovu fotku za deset tisíc dolarů koupil deník New York Daily News, který ji také následujícího dne otiskl. Amatérský fotograf díky osudovému snímku vydělal slušné peníze, ale stále si kladl otázku, zda mohl Chapmanovi v jeho zločinu zabránit.
„Vypadal jako kluk, kterého ve škole šikanovali. Měl jsem dojem, že by stačilo trochu fouknout a spadl by na zem. Kdybyste mu dali ránu do zubů, omdlel by. Ten kluk byl úplně bezvýznamný.“
Do své smrti v roce 2018 dával rozhovory jen zřídka. Vadilo mu, že média se soustředí spíš na vraha než na jeho oběť. „Pořídil jsem slavnou fotku. Z historického hlediska je velmi významná, tomu rozumím. Ale John Lennon byl ten nejslušnější člověk, kterého jsem kdy potkal.“
Konec éry
Masivní mediální zájem o poslední Lennonovu profesionální fotku představoval dilema i pro Leibovitzovou. Rolling Stone ji stále plánoval dát na obálku, Yoko Ono ale chtěla snímek ještě před publikováním vidět.
Fotografka čerstvou vdovu navštívila v temném pokoji. Ležela sama na posteli a Leibovitzové řekla, že si s fotkou může dělat, co chce. Fotografka ji ujistila, že ji nehodlá nikomu dalšímu prodat a že jediný, kdo ji může použít, je magazín Rolling Stone. „Velmi silně jsem cítila, že bych tím jeho smrt zneužila. Opravdu jsem nechtěla ty fotky prodat,“ vzpomínala později.
Číslo Rolling Stone s Lennonem a Ono na obálce vyšlo 21. ledna 1981, fotografii na obálce nedoprovázel žádný text. Šéfredaktor Jann Wenner do časopisu vložil svůj vzkaz Lennonovi napsaný modrým inkoustem, který se dal přečíst jen lupou. „Miluji tě. Chybíš mi. Jsi s Bohem. Udělám, co jsem slíbil. ‚Yoko, vydrž‘ – postarám se o to, slibuji.“
Rolling Stone s fotkou Lennona a Yoko Ono zůstává jednou z nejslavnějších obálek v historii. Sama Leibovitzová ji považuje za nejslavnější fotografii svého života. „Byla to pocta jednomu muži, ale také jedné době a jedné generaci,“ napsal portál Vanity Fair. „Byl to konec jedné éry,“ dodala Leibovitzová.