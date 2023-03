Narkos a smrt cestou na levnou liposukci. 1,2 milionu Američanů se léčí v Mexiku

Je to tak bizarní, že by to mohl být začátek nějakého filmového thrilleru, na jehož jméno si druhý den už nevzpomenete: mladá Američanka si jede nechat v Mexiku zmenšit břicho.

V autě s ní sedí tři její přátelé. Jezdí po městě, americká hranice je kilometr odtud. Užívají si to, je to tak nějak chili. Ale najednou nastane narkopeklo jak z filmu: nějací muži jim začnou pražit do auta, pak je vytáhnou, nacpou do kufru a zmizí.

Na konci jsou dva z Američanů mrtví, jeden těžce zraněný.

Pointa je, že to byl omyl. Protože všichni byli černoši, pět tupců z místního gangu si myslelo, že načapali haitské pašeráky drog. Konec je taky jako z filmu: místní narkokartel pět pachatelů vydal, nechal je na ulici s rukama spoutanýma a omluvným dopisem.