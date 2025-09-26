Lékaři bez hranic zastavili činnost v Gaze kvůli intenzivním izraelským útokům

  22:59
Organizace Lékaři bez hranic (MSF) v pátek oznámila zastavení činnosti ve městě Gaza kvůli izraelským útokům ohrožujícím stovky tisíc Palestinců i zdravotníky MSF. WHO uvedla, že tento měsíc musely ve městě Gaza kvůli izraelské ofenzivě zastavit provoz čtyři nemocnice. Na jihu Pásma Gazy, kam izraelská armáda posílá statisíce Palestinců, jsou nemocnice přeplněné.
Izraelské obrněné vozidlo v Pásmu Gazy. (28. srpna 2025)

„Neměli jsme jinou možnost, než pozastavit naši činnost, protože naše kliniky jsou obklíčené izraelskými silami. Nálety pokračují a postupující tanky jsou už méně než kilometr od našich zdravotnických zařízení,“ uvedl Jacob Granger, koordinátor pro mimořádné události Lékařů bez hranic v Gaze. Dodal, že jen minulý týden kliniky MSF ve městě Gaza pomohly víc než 3640 pacientům a léčily 1655 podvyživených osob.

MSF také uvedla, že velký počet lidí sice z města Gaza, které leží na severu, uprchl na jih kvůli evakuačním příkazům izraelské armády. Ve městě ale stále zůstávají statisíce lidí, kteří nemohou odejít, například kvůli těžkým zraněním.

Kromě neustálého bombardování tam lidé čelí i nedostatku jídla a i pitné vody. Nemocnice se potýkají s nedostatkem léků a zdravotnického materiálu.

Izraelská armáda minulý týden v úterý zahájila ve městě Gaza, poničeném téměř dvouletými boji, rozšířenou pozemní operaci s cílem zničit teroristické hnutí Hamás a osvobodit rukojmí držená palestinskými ozbrojenci už skoro dva roky.

Skoro milion Palestinců, kteří tam přežívali ve stanech či poničených domech, vyzvala, aby odešli na jih do takzvané humanitární zóny. Ani ta ale podle OSN není bezpečná a v katastrofálních podmínkách tam žije už skoro milion lidí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek varovala, že nemocnice na jihu Pásma Gazy jsou přeplněné a nemohou přijímat další pacienty. Přesun stovek tisíc Palestinců ze severu na jih také způsobuje, že tam dochází zásoby jídla, mimo jiné v Chán Júnisu a Dajr Balahu, varoval podle agentury Reuters Antoine Renard ze organizace Světový potravinový program (WFP).

Podle humanitárních organizací i agentur OSN se do Pásma Gazy kvůli izraelským restrikcím dostává jen malé množství pomoci, včetně jídla a zdravotnického materiálu.

Tento týden také přes dvě desítky zem ve společném prohlášení vyzvaly Izrael, aby zpřístupnil větší dodávky léků a zdravotnického materiálu do oblast a aby otevřel humanitární koridor z Gazy na okupovaný Západní břeh Jordánu.

Úřad izraelského ministerstva obrany pro palestinské civilní záležitosti COGAT tvrdí, že v posledních týdnech Izrael pustil do Pásma Gazy denně asi tři sta kamionů s pomocí, zejména jídlem. Humanitární organizace uvádí, že pro asi dva miliony lidí na tomto válkou zničeném území by bylo potřeba denně alespoň šest set kamionů s pomocí.

WFP také zdůraznil, že má problémy s distribucí jídla z jihu na sever. Na jediné cestě, kterou nechala izraelská armáda otevřenou a kterou se desítky tisíc Palestinců snaží dostat na jih, jsou totiž zácpy.

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) také dnes uvedl, že za první tři dny v tomto měsíci byly skoro tři čtvrtiny kamionů při tranzitu přepadeny buď zoufalými hladovými civilisty, nebo ozbrojenci.

