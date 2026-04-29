Bezprecedentní zákrok. Maďarský lékař operoval pobodaného muže přímo na ulici


  14:18
Chirurg maďarského Národního onkologického ústavu v neděli zachránil život pobodanému muži, když mu přímo na ulici provedl improvizovanou operaci srdce, na němž mu zašil bodnou ránu. Podle ústavu šlo co do okolností o bezprecedentní zákrok v Maďarsku a vzácnou událost i na evropské úrovni.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Lékař Zsolt Duboczki kromě operací v onkologickém ústavu, kde je hlavním chirurgem, pomáhá také letecké záchranné službě, kde měl pohotovost i v neděli, když přišlo hlášení o pobodaném asi 30letém muži.

Po příjezdu na místo, které agentura MTI ani ústav neuvádí, Duboczki vyhodnotil situaci jako kritickou s tím, že pacientovi zbývá jen několik minut života a že při převozu do nemocnice by pravděpodobně zemřel.

Chirurg proto otevřel muži hrudní koš přímo na ulici bez moderního a sterilního vybavení operačního sálu a za sedm minut ránu na srdci zašil. Tím stav zraněného stabilizoval a zachránil mu život. Sanitka poté muže odvezla do nemocnice k dalšímu ošetření.

Bezprecedentní zákrok. Maďarský lékař operoval pobodaného muže přímo na ulici

