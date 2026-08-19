Dítě si hrálo v mělké vodě nedaleko pláže spolu s rodinou, když se nafukovací lehátko začalo vzdalovat od břehu. Z poklidného odpoledne se během okamžiku stala dramatická podívaná. Vyděšení návštěvníci pláže bezmocně sledovali, jak mořské proudy a vítr unášejí holčičku stále dál, až jim zmizela z dohledu.
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Matku a sourozence odneslo rozbouřené moře, chlapec plaval hodiny pro pomoc
Podle jednoho ze svědků odneslo moře dítě během pouhých několika minut. Na videu, které obletělo internet, je vidět malá postava bezmocně se pohupující na nafukovacím lehátku uprostřed moře, zatímco se k ní snaží dostat záchranáři.
V době incidentu byla dívka na pláži se svou babičkou a strýcem. Pobřežní stráž okamžitě vyrazila na místo a naštěstí se jim podařilo dítě bezpečně dopravit zpět na pevninu. Dívka naštěstí neutrpěla žádná zranění a vyvázla bez újmy na zdraví. Tentokrát měl tedy příběh šťastný konec.