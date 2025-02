Vršek mužský, spodek ženský. Muzeum osočilo Lego z podpory heteronormativity

Skupina zaměstnanců a dobrovolníků Gender and Sexuality Network, která se „snaží o větší zviditelnění a začlenění komunity LGBTQ+ do muzeí a sbírek Vědeckého muzea“ vytvořila samostatnou prohlídku vystavených objektů, které vyprávějí „příběhy queer komunit, zkušenosti a identit“. Mimo jiné mezi ně patří i oblíbené kostičky dánské společnosti Lego.

„Stejně jako jiné konektory a spojovací materiály jsou i kostky lega často popisovány genderově,“ uvádí na svých stránkách muzeum. „Horní část kostky s vyčnívajícími piny je mužská, spodní část kostky s otvory pro piny je ženská a proces spojení obou stran se nazývá párování.“

„To je příklad použití heteronormativního jazyka na témata, která nesouvisejí s pohlavím, sexem a reprodukcí,“ dodává muzeum. „Ukazuje, jak heteronormativita (představa, že heterosexualita a binární pohlaví muž/žena jsou normou a vše, co se vymyká, je neobvyklé, pozn. red.) utváří způsob, jakým mluvíme o vědě, technologii a světě obecně.“

Návštěvníci se v rámci prohlídky „Vidět věci z queer pohledu“ též dozví, že fialky byly spojeny s lesbickými a bisexuálními identitami. Mohou též prozkoumat skleněný dámský pisoár ve tvaru mužského přirození, který „poukazuje na hravý přístup k sexualitě, který mnozí lidé zastávali v 18. století“.

Skleněný dámský pisoár z 18. století ve tvaru mužského přirození je k vidění v londýnském Muzeu vědy.

Britský konzervativní portál The Telegraph podotýká, že není jasné, z jakého zdroje popisu kostek pracovníci Gender and Sexuality Network vychází. Dánský výrobce takové termíny nepoužívá.

Samo Lego se nicméně v roce 2021 zavázalo odstranit údajné genderové předsudky ve svých hračkách, jež jsou podle některých vhodné jen pro jedno konkrétní pohlaví.

The Telegraph na věc upozornil nyní, samotný průvodce je ovšem starý tři roky. „Tento blogový příspěvek byl zveřejněn online v roce 2022, aby upozornil na malý počet předmětů vystavených v muzeu, které se týkají LGBTQ+ osob, zkušeností a komunit,“ řekl mluvčí muzea portálu MailOnline.

Článek webové verze listu The Daily Telegraph vzbudil ohlas mezi odpůrci transsexuality. Blízký spojenec Donalda Trumpa Elon Musk k němu na své síti X dodal emotikon klauna. Nezisková organizace Sex Matters vystupující proti transgenderismu muzeum zkritizovala za „absurdní tvrzení“. Průvodce označila za naprosto „pominutý“.

„Dětem, které si hrají s legem, není třeba říkat, že někteří lidé říkají, že skládání kostek lega k sobě je ‚párování‘. Lidé při návštěvě Muzea vědy očekávají, že budou informováni, vzděláni a inspirováni, a ne že jim budou vnucována pochybná tvrzení zakořeněná v genderové ideologii,“ prohlásila ředitelka Sex Matters Fiona McAnenaová.

The Telegraph připomíná, že muzeum není nováčkem, co se týče kontroverzí okolo genderových záležitostí. V roce 2023 demontovalo expozici, která zahrnovala transsexuály, protože čelilo kritice, že propaguje určitou ideologii. Ve vitríně s názvem Chlapec, nebo dívka? byly vystaveny citáty popisující přechod z „nesprávného těla“ jako „hrdinskou cestu“ a štítky charakterizující gender jako něco těžko definovatelného, co nemusí odpovídat biologickému pohlaví.