Ledovka komplikuje dopravu v Evropě, letiště v Bratislavě a Vídni přerušila provoz

„Předpokládáme, že situace bude trvat přinejmenším do 11:00 hodin,“ sdělil dnes (v úterý) ráno mluvčí vídeňského letiště Peter Kleemann. Přílety jsou přesměrovány na jiná letiště včetně Mnichova, Frankfurtu nad Mohanem, Kolína nad Rýnem a Benátek. Odlety se zpozdí, informuje agentura APA.
Letiště M. R. Štefánika v Bratislave oznámilo na facebooku, že provoz bude přerušen do 11:15 vzhledem k vrstvě ledu, která pokrývá vzletové i příletové dráhy. Ledovka komplikuje dopravu na jihozápadě Slovenska. Linky městské hromadné dopravy v Bratislavě fungují omezeně, s problémy se potýkají zejména tramvaje a autobusy.
Druhý stupeň výstrahy před ledovkou platí pro celý Bratislavský kraj a okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Slovenská správa cest ale varuje také před silným sněžením zejména na západě a severu země.
V Rakousku ledovka komplikuje také železniční dopravu. Rakouské dráhy (ÖBB) varovaly cestující, aby odložili cesty, které nejsou úplně nezbytné. Na několika místech došlo k přerušení spojů a výpadkům provozu. Přerušené je například i vlakové spojení na vídeňské letiště. Z vídeňského hlavního nádraží do 13:00 nevyjedou žádné vlaky na letiště Schwechat od dopravce ÖBB. To se však netýká příměstských vlaků S-Bahn a vlaků dopravce City Airport Train (CAT).
Problémy v automobilové dopravě způsobila ledovka od pondělních 18:00 hodin především v Dolních Rakousích, kde museli hasiči vyjet k asi 70 zásahům při vyprošťování havarovaných vozidel, informuje APA.
Ledovka komplikuje dopravu i v Německu
Večer a v noci na úterý na východě a severovýchodě Německa pršelo a déšť umrzal. Ze severovýchodu Bavorska u českých hranic policie hlásila řadu dopravních nehod. Například u města Lichtenfels severně od Norimberku se srazilo 20 aut, 13 lidí utrpělo zranění. V průběhu úterního dne by se měla ale i na východě Německa situace uklidnit.
Na západě Německa začala obleva. Například v Hamburku museli kvůli tajícímu sněhu vyjíždět hasiči k zatopeným sklepům a garážím. Mnohde museli pomáhat i s odstraňováním ztěžklého sněhu ze střech.