Ledovka komplikuje dopravu v Evropě, letiště v Bratislavě a Vídni přerušila provoz

11:41
Namrzající déšť narušil provoz vídeňského letiště Schwechat a bratislavského Štefánikova letiště, přistávací a odletové dráhy pokryla ledovka. Ta komplikuje dopravu i na východě Německa. Na západě země, kterou sužovaly sníh a náledí v pondělí, se mezitím situace uklidnila.

„Předpokládáme, že situace bude trvat přinejmenším do 11:00 hodin,“ sdělil dnes (v úterý) ráno mluvčí vídeňského letiště Peter Kleemann. Přílety jsou přesměrovány na jiná letiště včetně Mnichova, Frankfurtu nad Mohanem, Kolína nad Rýnem a Benátek. Odlety se zpozdí, informuje agentura APA.

Mezinárodní letiště M. R. Štefánika Bratislava (září 2022)
Ledovka trápí také Německo. (13. ledna 2026)
Ledovka trápí také Německo. (13. ledna 2026)
Zasněžená budova Říšského sněmu v Berlíně. (13. ledna 2026)
Letiště M. R. Štefánika v Bratislave oznámilo na facebooku, že provoz bude přerušen do 11:15 vzhledem k vrstvě ledu, která pokrývá vzletové i příletové dráhy. Ledovka komplikuje dopravu na jihozápadě Slovenska. Linky městské hromadné dopravy v Bratislavě fungují omezeně, s problémy se potýkají zejména tramvaje a autobusy.

Druhý stupeň výstrahy před ledovkou platí pro celý Bratislavský kraj a okresy Dunajská Streda, Senica a Skalica. Slovenská správa cest ale varuje také před silným sněžením zejména na západě a severu země.

Pražská záchranka aktivovala traumaplán, nemocnice jsou kvůli náledí přetížené

V Rakousku ledovka komplikuje také železniční dopravu. Rakouské dráhy (ÖBB) varovaly cestující, aby odložili cesty, které nejsou úplně nezbytné. Na několika místech došlo k přerušení spojů a výpadkům provozu. Přerušené je například i vlakové spojení na vídeňské letiště. Z vídeňského hlavního nádraží do 13:00 nevyjedou žádné vlaky na letiště Schwechat od dopravce ÖBB. To se však netýká příměstských vlaků S-Bahn a vlaků dopravce City Airport Train (CAT).

Problémy v automobilové dopravě způsobila ledovka od pondělních 18:00 hodin především v Dolních Rakousích, kde museli hasiči vyjet k asi 70 zásahům při vyprošťování havarovaných vozidel, informuje APA.

Ledovka komplikuje dopravu i v Německu

Večer a v noci na úterý na východě a severovýchodě Německa pršelo a déšť umrzal. Ze severovýchodu Bavorska u českých hranic policie hlásila řadu dopravních nehod. Například u města Lichtenfels severně od Norimberku se srazilo 20 aut, 13 lidí utrpělo zranění. V průběhu úterního dne by se měla ale i na východě Německa situace uklidnit.

OBRAZEM: Ledovka sevřela Česko. Lidé padají, zdravotníci mají desítky výjezdů

Na západě Německa začala obleva. Například v Hamburku museli kvůli tajícímu sněhu vyjíždět hasiči k zatopeným sklepům a garážím. Mnohde museli pomáhat i s odstraňováním ztěžklého sněhu ze střech.

