náhledy
Švýcarský ledovec Gries taje alarmujícím tempem. Jen za posledních 12 měsíců se jeho tloušťka zmenšila o šest metrů. Podle vědců, kteří ho díky dobré dostupnosti dlouhodobě zkoumají, za to může klimatická změna, jež urychluje tání nejen po celém Švýcarsku, ale i v dalších zemích.
Autor: Profimedia.cz
„Je to umírající ledovec,“ prohlásil podle agentury Reuters Matthias Huss, vedoucí švýcarské služby pro monitorování ledovců (GLAMOS). A data jeho slova potvrzují...
Autor: Reuters
Ledovec Gries nyní měří 5,4 kilometru. Od počátku tisíciletí do roku 2023 se ale jeho délka zkrátila o 800 metrů. Oproti roku 1880 je kratší o 3,2 kilometru.
Autor: Reuters
Podle Matthiase Husse ledovci neprospěly suché roky 2022 a 2023, ani letošní teplé léto. „Potřebovali bychom mnohem více sněhu, abychom vyrovnali účinek velmi teplých let. A to letošní bylo opět až příliš horké,“ řekl.
Autor: Reuters
V nejnižších bodech by ledovec mohl roztát během pěti let, zatímco v nadmořské výšce kolem 3 000 metrů bude podle vědce jeho zmizení trvat asi 40 až 50 let.
Autor: Profimedia.cz
Nebezpečí spojená s táním ledovců se ukázala například letos v květnu, kdy sesuv zničil švýcarskou vesničku Blatten.
Autor: Profimedia.cz
Obyvatele se tehdy podařilo evakuovat včas, proud suti a ledu ale prakticky srovnal obec se zemí.
Autor: Profimedia.cz
Až minulý týden zahájili symbolickým prvním výkopem obyvatelé vesnice obnovu svého domova.
Autor: Reuters
Již třetí rok po sobě hlásí všechny zaledněné oblasti na Zemi úbytek ledu, zjistila podle Reuters Světová meteorologická organizace. Její zpráva uvádí, že od 90. let minulého století se ubývání ledu zvýšilo téměř ve všech regionech světa, a to především kvůli většímu letnímu tání.
Autor: Profimedia.cz