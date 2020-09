Ledovec na nejvyšší hoře Dolomit může zmizet do patnácti let, ukázal výzkum

Ledovec na hoře Marmolada, nejvyšším vrcholu itaských Dolomit, by mohl kvůli globálnímu oteplování do patnácti let zmizet. Vyplývá to z nového výzkumu odborníků z univerzity v Padově. Před deseti lety ztrácel ledovec ročně pět hektarů ze své rozlohy, za poslední tři roky to bylo ale pokaždé devět hektarů.