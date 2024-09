Ledovec „soudného dne“ taje rychleji, může vzedmout oceány až o tři metry

Od roku 2018 tým vědců prozkoumává zblízka ledovec Thwaites, často přezdívaný jako „ledovec soudného dne“. Vědci se podle CNN snažili během výzkumu o lepší pochopení toho, jak a především kdy by se mohl zhroutit.

Zjištění uvedená v sérii studií poskytují dosud nejjasnější pohled na tento složitý a neustále se měnící ledovec. Vědci v reportu uvedli, že vyhlídky jsou „chmurné“, a odhalili hlavní zjištění jejich šestiletého výzkumu.

Úbytek ledu se podle nich v tomto století ještě zrychlí. „Ústup ledovce Thwaites se za posledních 30 let výrazně zrychlil,“ uvedl Rob Larter, mořský geofyzik z British Antarctic Survey, který je součástí týmu ITGC. „Naše zjištění naznačují, že bude ustupovat dále a rychleji,“ dodal.

Vědci předpokládají, že Thwaites spolu s antarktickým ledovým příkrovem by se mohly zhroutit do 200 let. To by poté vedlo k ničivým následkům.

Tající zátka

Role ledovce Thwaites je velmi podstatná. Zadržuje totiž tolik vody, že by se hladina moří zvýšila o několik metrů. Zároveň však funguje i jako zátka, která zadržuje rozsáhlý antarktický ledový příkrov.

„Jeho zhroucení by tak mohlo vést ke zvýšení hladiny moří o přibližně tři metry, což by zničilo pobřežní komunity od Miami a Londýna až po Bangladéš a tichomořské ostrovy,“ uvedli vědci.

O tom, že ledovec o velikosti Floridy je zranitelný, už vědci věděli dříve. Problémem je podle nich i částečně v jeho geografii. Země, na níž se nachází, se totiž svažuje směrem dolů, což znamená, že při tání je více ledu vystaveno relativně teplé vodě oceánu.

Jeho zkoumání je však složitější a o mechanismech, které stojí za jeho ústupem, se ví poměrně málo. „Antarktida zůstává největší divokou kartou pro pochopení a předpověď budoucího zvyšování hladiny moří,“ uvedli vědci z ITGC ve svém prohlášení.

Torpédový robot

Vědci se snažili během posledních šesti let o prohloubení znalostí a jeho lepší pochopení. Proto provedli řadu experimentů, kdy například vyslali robota Icefin ve tvaru torpéda k Thwaitesově uzemňovací linii. Jedná se o konkrétní místo, kde se led zvedá z mořského dna k hladině a začíná na ní plout, což je klíčový bod zranitelnosti.

„Myslím, že na glaciology to mělo stejný emocionální dopad jako přistání na Měsíci na společnost,“ řekla na konferenci Kiya Rivermanová, glacioložka z Portlandské univerzity. „Byla to velká událost. Viděli jsme toto místo poprvé,“ uvedla plná emocí.

Díky snímkům, které Icefin zdokumentoval, vědci zjistili, že ledovec taje mnohem rychleji než se očekávalo. Teplá voda z oceánu totiž může pronikat hlubokými trhlinami a „schodišťovými“ útvary až do ledu.

Další studie pak využila satelitní a GPS data ke zkoumání vlivu přílivu a odlivu. „Zjistili jsme, že mořská voda je schopna protlačit se téměř deset kilometrů pod Thwaites, čímž vtlačuje teplou vodu pod led a způsobuje rychlé tání,“ vysvětlili vědci.

Tání ledovce ve 20. století

Další vědci se zabývali jeho historií. Tým, jehož členkou byla i Julia Wellnerová, profesorka na Houstonské univerzitě, analyzoval jádra mořských sedimentů, aby zrekonstruoval minulost ledovce. Ti zjistili, že ledovec začal rychle ustupovat již ve 40. letech 20. století, což pravděpodobně vyvolalo velmi silný jev El Niño (jedná se o klimatický jev, který způsobuje oteplení povrchových vod východního Pacifiku a narušuje obvyklé vzorce počasí po celém světě, pozn. red.)

„Tyto výsledky nás obecně poučují v tom, jak se led chová. Poskytují nám více podrobností, které doplní informace o současném stavu ledu,“ řekla Wellnerová pro CNN.

Existují také obavy, že pokud se šelfové ledovce zhroutí, zanechají na oceánu vysoké ledové útesy. „Tyto vysoké útesy by se mohly snadno stát nestabilními a zřítit se do oceánu. Tím by se za nimi objevily nové vyšší útesy a proces by se opakoval pořád dokola,“ varují vědci.

Satelitní snímek největšího ledovce na světě (23. listopadu 2023)

Počítačové modelování ovšem ukázalo, že tento jev sice reálný je, ale jeho pravděpodobnost není vysoká. To však neznamená, že je ledovec v bezpečí. Vědci předpovídají, že celý Thwaites a antarktický ledový příkrov by mohly zmizet ve 23. století. „I kdyby lidé přestali se spalováním fosilních paliv, což se zatím neděje, může být již na jeho záchranu pozdě.“

Fáze projektu ITGC je sice u konce, vědci ovšem apelují na to, že je zapotřebí udělat mnohem více výzkumů. Ty poslouží k pochopení toho, zda je ústup ledovce nezvratný. „I když jsme dosáhli pokroku, stále máme hlubokou nejistotu ohledně budoucnosti,“ řekl Eric Rignot, glaciolog z Kalifornské univerzity v Irvine, který se podílel na projektu ITGC. „Nadále se velmi obávám, že tento sektor Antarktidy je již ve stavu kolapsu.“