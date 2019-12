Rusové natočili medvěda pomalovaného graffiti, podle vědců mu jde o život

Anatolij Kočněv, expert na savce z ruského biologického ústavu, uvedl, že se vědci momentálně snaží zjistit, na jakém konkrétním místě lidé medvěda natočili. Podle Kočněva je velmi pravděpodobné, že pachatel musel zvíře vážící několik set kilogramů před pomalováním barvou uklidnit pomocí sedativ.

Ačkoli Rusové s oblibou malují jméno sovětského tanku T-34 na svá auta u příležitosti květnových oslav vítězství ve druhé světové válce, v tomto případě není podle listu The Guardian jasné, jestli mají medvědovo posprejování na svědomí rozhněvaní obyvatelé, nebo jestli to měl být pouze vtip.

Lední medvěd má na boku černý nápis T-34:

Video s medvědem umístil tento týden na Facebook Sergej Kavrij ze Světové federace volně žijících živočichů. Záběry získal prostřednictvím chatovací skupiny pro obyvatele Čukotky na sociální síti WhatsApp.



„Proč mu to někdo udělal? Medvěd nebude schopen lovit bez povšimnutí,“ napsal Kavrij. S tím souhlasí také další odborníci, podle kterých bude mít medvěd problém splynout s okolím, protože nápis prozradí jeho přítomnost potenciální kořisti. Mohl by tedy hladovět, píše list The Washington Post.

Změna klimatu přiměla podle expertů ruskou populaci ledních medvědů k bližšímu kontaktu s lidmi, protože zvířata mají hlad a snaží se ve městech na severu země najít něco k snědku.

Hlavně obyvatelé souostroví Nová země v Archangelské oblasti zaznamenali od letošního února příchod nejméně padesáti ledních medvědů, kteří se ploužili po ulicích, prohledávali odpadky a ohrožovali kolemjdoucí.

„Lidé se bojí opustit domov. Jejich každodenní rutina byla narušena. Rodiče nechtějí nechat děti chodit do školy nebo na hřiště,“ uvedly místní úřady.

Podle Kočněva jsou místní přítomností těchto zvířat silně rozrušení a je pravděpodobné, že se proti nim rozhodli zakročit. „Je možné, že vzali věci do svých vlastních rukou. Medvěda chytili a podali mu sedativa. Možná některým lidem připadalo vtipné ho nasprejovat,” uvedl.

Rezidenti nesmí lední medvědy lovit, protože jde o ohrožený druh. Pokud ale vládní úsilí o ochranu obyvatel selže a medvědi budou představovat reálnou hrozbu, místní úřady mohou podle agentury TASS nařídit jejich odstřel.