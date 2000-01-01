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Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté rzí. Ač je to podle odborníků normální, je potřeba ji odstranit. Její výskyt totiž může pro plavidlo představovat ohrožení. Je to z další z jevů, které vedle zhoršené morálky posádky vnější svět na válečné lodi zaujaly.
Autor: Reuters
Letadlová loď Abraham Lincoln strávila podle amerického námořnictva na volném moři hodně dlouhý čas – 286 dní. Domovský přístav v americkém San Diegu opustila loni v listopadu. Válečné plavidlo se několik měsíců účastnilo bojových a blokádních operací proti Íránu na Blízkém východě.
Autor: Reuters
Po tom, co se loď přiblížila k thajském přístavu, pozorovatele šokovala skutečnost, že je letadlovka rezavá od přídě až po záď.
Autor: Reuters
Bývalý kapitán Carl Schuster pro CNN uvedl, že rez podél čáry ponoru není u lodi, která strávila 60 či více dní na moři, ničím neobvyklým. Její odstranění podle něj není možné provést na moři, obzvlášť během bojových operací.
Autor: Reuters
„Podle toho, co vidím, bude odstranění veškeré rzi vyžadovat přibližně 30 dní údržbových prací,“ doplnil kapitán.
Autor: Reuters
Abraham Lincoln ve středu zakotvil v přístavu Laem Chabang v Thajském zálivu jižně od Bangkoku. Několikadenní návštěva má členům posádky po mimořádně dlouhém nasazení nabídnout skutečnou zastávku v přístavu určenou k odpočinku a rekreaci.
Autor: Reuters
Rez je podle odborníků problém, který nelze zanedbávat. „Je to jako nakažlivá nemoc. Šíří se. Je proto lepší zasáhnout včas, dostat ji pod kontrolu a vyhnout se později mnohem většímu problému,“ doplnil Schuster.
Autor: Reuters
Koroze totiž oslabuje každou ocelovou konstrukci, kterou napadne. Podle expertů je tak nutné ji odstranit dříve, než začne mít zásadní dopad na jednotlivé části lodi.
Autor: Reuters
Během zastávky v thajském přístav se na letadlové lodi provedou nejnutnější opravy. „Jako první přijde na řadu rez na přídi a přední části trupu, protože tato místa jsou při plavbě nejvíce namáhaná,“ doplnil Schuster.
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Na tyto části podle jeho slov nejvíce působí korozní účinky pohybu ve slané vodě, a to zejména na rozbouřeném moři.
Autor: Reuters
Koroze ale pro válečnou loď nepředstavoval jediný problém. Objevily se také zprávy o zhoršené morálce posádky a nedostatku zásob. Nejméně jeden ze členů posádky pak navíc spadl přes palubu. To vše mohlo být z důvodu dlouhého nasazení posádky.
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Americký prezident Donald Trump to ale odmítl. Prohlásil, že nasazení Lincolnu „nebylo ani zdaleka dost dlouhé“.
Autor: Reuters