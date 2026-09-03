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Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně
Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku
Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...
Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média
Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...
OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...
Státní zastupitelství odmítlo poskytnout vyšetřovací komisi spis ke kauze Dozimetr
Parlamentní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr jednal neveřejně ve Sněmovně. Její předseda Jindřich Rajchl po jejím jednání řekl, že státní zastupitelství odmítlo poskytnout parlamentní...
Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii
Klesající hladina orlické přehrady odhaluje v bahně a písku i zrezavělé sudy. Lidé si ještě dobře pamatují na sérii brutálních, tzv. Orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své...
Do Česka míří citelné ochlazení. Mapa ukazuje, kde v sobotu bude pršet a bouřit
Po ránu, za jaké by se nemusel stydět ani červenec, čeká Česko letní den s tropickými teplotami na jihu. Ale už večer přijde citelné ochlazení, o víkendu teploty nedosáhnou ani letních hodnot....
VIDEO: Snědl sladkosti a vymočil se na hrob. Rus v uniformě zneuctil hřbitov
Nepříjemné překvapení čekalo na ženu kdesi v Rusku, která přijela navštívit hrob svého bratra. Postarší muž v maskáčové čapce a bundě bezuzdně pojídal sladkosti, které pozůstalí nechali na hrobech....
Opozice chce u Ústavního soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti
Strany sněmovní opozice v pátek předají Ústavnímu soudu návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který prosadila vláda Andreje Babiše (ANO). Po přehlasování veta prezidenta vládní...
Německo šetří další sabotáž. Má dopis, kterým se kdosi hlásí k odpovědnosti
Kolemjdoucí v západoněmeckém Dormagenu ve čtvrtek nahlásil podezřelý předmět na elektrické stanici. Policie později informovala, že nález vyšetřuje jako sabotáž. Mluvčí policie v Kolíně nad Rýnem...
Tragická nehoda u Chebu. Chodec zemřel po srážce s autem, doprava stála
Na silnici I/21 ve směru z Chebu do Františkových Lázní srazilo v pátek krátce před 5:00 auto chodce, který následně zemřel. Silnici policisté uzavřeli a odkláněli vozidla na objízdnou trasu, která...
Někdo otrávil potok na Jesenicku při opravě mostu, uhynuly i chráněné druhy ryb
Otravu potoka a masivní úhyn ryb vyšetřují nyní policisté z Jesenicka. K činu podle nich došlo během rekonstrukce místního mostu jako následek špatně zvoleného postupu při stavebních pracích,...
Vědci převzali satirické Nobelovy ceny za výzkum líbání i spodní prádlo v hlíně
Čerství laureáti Ig Nobelovy ceny vyrobili studie, které se zabývaly například evolucí líbání nebo zda lze analyzovat kvalitu půdy pomocí spodního prádla. Tuto cenu získávají výzkumníci za neobvyklé...
Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho
Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...
Čakovický prak a pramen, který nevytryskl. Druhá řada Stop Járy Cimrmana už vzniká
Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových...
Česko reaguje na sabotáže v Německu. Metnar oznámil bezpečnostní opatření
Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Uvedl to ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Neupřesnil, o...