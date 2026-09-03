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OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

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Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v... Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v... Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v... Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v... Americký námořník řídí letadla na palubě letadlové lodi USS Abraham Lincoln.... Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v... Americký námořník myje letoun EA-18G Growler na palubě letadlové lodi třídy USS... Americký mariňák provádí údržbu letounu F-35C Lightning II v hangáru letadlové... Letadlová loď Abraham Lincoln během bilaterálního cvičení USA a Japonska (12.... Letoun F/A-18E Super Hornet vzlétá z letadlové lodi USS Abraham Lincoln. (31.... Letoun Hornet startuje z americké lodi Abraham Lincoln. (16. ledna 2026) Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...
Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to podle odborníků normální, je potřeba ji odstranit. Její výskyt totiž může pro plavidlo představovat ohrožení. Je to z další z jevů, které vedle zhoršené morálky posádky vnější svět na válečné lodi zaujaly.

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OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

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