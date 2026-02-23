Trump? Buď je to ruský lokaj, nebo výjimečně inteligentní lídr, řekl Walesa

Autor: ,
  21:32
Americký prezident Donald Trump se jeví jako zrádce ukrajinské věci, může se však ukázat, že je výjimečně inteligentní politický lídr, který zabránil jadernému peklu, řekl někdejší polský prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Lech Walesa. V předvečer čtvrtého výročí ruské invaze na Ukrajinu také zdůraznil, že této napadené zemi je potřeba pomáhat ze všech sil.
Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)

Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026) | foto: ČTK

Bývalý polský prezident a nositel Nobelovy ceny za mír Lech Walesa s nápisem...
Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)
Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)
Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...
24 fotografií

„Na první pohled se dnes jeví jako ruský lokaj, prostě zrádce. To je jeden způsob, jak se na to dívat,“ řekl o americkém prezidentovi Walesa v rozhovoru pro agenturu AFP. Trump ale podle něj může být extrémně inteligentním politickým vůdcem, který ví, že kdyby se Spojené státy přidaly jednoznačně na stranu Kyjeva, mohl by ruský prezident Vladimir Putin použít jaderné zbraně.

„Trump získává čas a nutí Evropu, aby se zorganizovala proti Putinovi bez Spojených států,“ míní Walesa, který je pro mnohé symbolem boje Poláků proti komunismu. „Existují tedy dva způsoby, jak se na to dívat: zrádce, nebo extrémně inteligentní muž. Stále nevím, který z nich je Trump,“ dodal.

Trump na mě tlačí, vyzývá k ústupkům Ukrajinu, ne Rusko, uvedl Zelenskyj

Pokud by se ukázal jako pravdivý ten druhý scénář, zasloužil by si Trump Nobelovu cenu za mír, řekl také Walesa. Americký prezident o sobě opakovaně prohlásil, že by si tuto cenu zasloužil, jelikož ukončil řadu ozbrojených konfliktů ve světě. Loni v říjnu rovněž kritizoval, že tuto cenu za rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička María Corina Machadová.

Walesa v rozhovoru s AFP uvedl, že se s Machadovou nedávno setkal ve Spojených státech. Řekl jí mimo jiné, že se unáhlila, když Trumpovi dala medaili, která s touto cenou souvisí.

14. února 2026
Vstoupit do diskuse (24 příspěvků)

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

Kim ukázal nové byty pro rodiny vojáků padlých v cizině. Chce jim přinést útěchu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou bytovou čtvrť pro...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou bytovou čtvrť pro rodiny vojáků, kteří padli při zahraničních operacích. Podle jihokorejských a západních zpravodajských služeb Severní...

Trump? Buď je to ruský lokaj, nebo výjimečně inteligentní lídr, řekl Walesa

Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026)

Americký prezident Donald Trump se jeví jako zrádce ukrajinské věci, může se však ukázat, že je výjimečně inteligentní politický lídr, který zabránil jadernému peklu, řekl někdejší polský prezident a...

23. února 2026  21:32

OBRAZEM: Návrat po 180 letech. Galapážský ostrov znovu vítá želvy sloní

Želvy sloní jsou vypouštěny na ostrově Floreana v rámci projektu na opětovné...

Po zhruba 180 letech se na galapážský ostrov Floreana vrátily želvy sloní, endemický druh z tohoto souostroví v Tichém oceánu. Ochranáři tam do volné přírody vypustili 158 zástupců těchto želv, které...

23. února 2026

Epsteinova aféra vydala další oběť. Britská policie zatkla exministra Mandelsona

Bývalý britský ministr obchodu a velvyslanec v USA Peter Mandelson na nově...

Britská policie zadržela bývalého ministra a velvyslance v USA Petera Mandelsona, který figuruje v kauze amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Policie uvedla, že zadržela muže, jehož...

23. února 2026  18:44,  aktualizováno  20:42

Transplantovaná ledvina vydrží i přes dvacet let. Česku chybí živí dárci, říká nefrolog

Premium
Ondřej Viklický, přednosta kliniky nefrologie IKEM

Ledviny jsou u člověka biologicky naprogramované na zhruba 120 let funkce. Tedy i ta od staršího dárce může po transplantaci vydržet celý život, říká přednosta kliniky nefrologie IKEM Ondřej Viklický.

23. února 2026

ANALÝZA: Putin ve svěráku. Naivní kalkul na Ukrajině mu rozežírá zemi zevnitř

Premium
Konec v nedohlednu

Od začátku války na Ukrajině slýcháme: Pozor! Putin je rozený stratég, myslí o řadu tahů dopředu, má detailní plán, jak oživit slávu Sovětského svazu a z Ruska znovu udělat supervelmoc rovnocennou...

23. února 2026

Sněhová bouře ochromila severovýchod USA. Život se ve městech skoro zastavil

Město New York a další části severovýchodu Spojených států zachvátila sněhová...

Spojené státy sužuje další sněhová bouře. Obyvatelé New Yorku a dalších částí severovýchodu USA jsou kvůli zákazu cestování souvisejícímu s počasím uvězněni doma.

23. února 2026  19:38

Autobus v Nepálu se řítil svahem do 300metrové hloubky. Lidi uvnitř rozdrtil

Při nehodě autobusu s turisty zahynulo ve středním Nepálu 19 lidí a dalších 25...

Při nehodě autobusu s turisty zahynulo v pondělí ve středním Nepálu 19 lidí a dalších 25 utrpělo zranění. Mezi mrtvými jsou Brit a Číňan, mezi zraněnými Japonec, Novozélanďan a Číňan.

23. února 2026  18:48

Přispívejte i finančně do muniční iniciativy, vyzval vládu expremiér Fiala

Předseda ODS Martin Kupka, bývalý premiér Petr Fiala a předseda Senátu Miloš...

Den před výročím ruské agrese vůči Ukrajině vyzval bývalý premiér Petr Fiala vládu Andreje Babiše, aby přehodnotila svůj postoj k muniční iniciativě na pomoc Ukrajině a aby se do ní i Česká republika...

23. února 2026  16:15,  aktualizováno  18:43

Leželi dlouho mrtví. Policie vyšetřuje smrt seniorského páru na Nymbursku

Policie vyšetřuje smrt seniorského páru v Lysé nad Labem (23. února 2026)

Nymburští kriminalisté vyšetřují úmrtí muže a ženy seniorského věku v Lysé nad Labem. Jejich těla ležela v bytě delší dobu. Policie u obou nařídila soudní pitvu. Těla prohledal také koroner, který...

23. února 2026  18:30

Dvojí slovenský úder Ukrajině: utnulo elektřinu, zablokovalo další sankce EU

Robert Fico (26. ledna 2026)

Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny, oznámil premiér Robert Fico. Bratislava podle něj toto opatření zruší, když Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko. Ministři...

23. února 2026  17:20,  aktualizováno  18:23

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Při výcviku na Dalešické přehradě se z velké hloubky nevynořil policejní potápěč

Pátrání po policejním potápěči v Dalešické přehradě u Kramolína. Muž se z vody...

Na Dalešické přehradě na Třebíčsku od odpoledne zasahují všechny složky IZS. K večeru policisté potvrdili, že se hledá policejní potápěč. Ten se při dnešním výcviku nevynořil z vody v místě, kde je...

23. února 2026  15:43,  aktualizováno  18:21

Nebezpečné toxiny se našly v dalším mléku pro kojence. Na které si dát pozor

Kojenecké mléko Happy Mimi s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. (23. února...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) našla při kontrolní akci zaměřené na sušené kojenecké výživy na českém trhu kojenecké mléko s nadlimitním obsahem toxinu cereulid. Jedná se o výrobek...

23. února 2026  18:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.