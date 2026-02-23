Trump? Buď je to ruský lokaj, nebo výjimečně inteligentní lídr, řekl Walesa

„Na první pohled se dnes jeví jako ruský lokaj, prostě zrádce. To je jeden způsob, jak se na to dívat,“ řekl o americkém prezidentovi Walesa v rozhovoru pro agenturu AFP. Trump ale podle něj může být extrémně inteligentním politickým vůdcem, který ví, že kdyby se Spojené státy přidaly jednoznačně na stranu Kyjeva, mohl by ruský prezident Vladimir Putin použít jaderné zbraně.
„Trump získává čas a nutí Evropu, aby se zorganizovala proti Putinovi bez Spojených států,“ míní Walesa, který je pro mnohé symbolem boje Poláků proti komunismu. „Existují tedy dva způsoby, jak se na to dívat: zrádce, nebo extrémně inteligentní muž. Stále nevím, který z nich je Trump,“ dodal.
Pokud by se ukázal jako pravdivý ten druhý scénář, zasloužil by si Trump Nobelovu cenu za mír, řekl také Walesa. Americký prezident o sobě opakovaně prohlásil, že by si tuto cenu zasloužil, jelikož ukončil řadu ozbrojených konfliktů ve světě. Loni v říjnu rovněž kritizoval, že tuto cenu za rok 2025 dostala venezuelská opoziční politička María Corina Machadová.
Walesa v rozhovoru s AFP uvedl, že se s Machadovou nedávno setkal ve Spojených státech. Řekl jí mimo jiné, že se unáhlila, když Trumpovi dala medaili, která s touto cenou souvisí.
14. února 2026