11:15

Slibně rozjetá cesta Marine Le Penové do Elysejského paláce dostala v pondělí ráznou stopku. Soud jí kvůli zpronevěře, mimo odnětí svobody, zakázal na pět let kandidaturu do veřejných funkcí, a to s okamžitou platností. Co bude s jednou z nejvýraznějších francouzských političek dál? Ve hře je řada možností a jedna může zasadit pořádnou ránu i samotnému prezidentovi.