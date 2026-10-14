Le Penová to uvedla na sociální síti X a připojila fotografii ze společného jednání s předsedou české vlády. Babiš se ve středu v Bruselu účastnil setkání europarlamentní skupiny Patrioti pro Evropu, jejímž členem je i jeho vládní strana ANO. Le Penová rovněž v rozhovoru s novináři uvedla, že Francie už dále nemůže dávat peníze na podporu Ukrajiny
„Po vítězství v parlamentních volbách v roce 2025 se stal Andrej Babiš opět předsedou české vlády. Jako angažovaný partner frakce Patrioti pro Evropu bude také významným spojencem v rámci Evropské unie, který pomůže prosazovat hlas našich národů a přesměrovat evropskou politiku tak, aby sloužila našim občanům,“ napsala Le Penová.
Francouzská politička a hlavní tvář strany Národní sdružení (RN) přidala i další fotografie ze setkání s předsedou belgické krajně pravicové strany Vlámský zájem Tomem van Griekenem, s bývalým maďarským premiérem a předsedou strany Fidesz Viktorem Orbánem i se šéfem ultrapravicové španělské strany Vox Santiagem Abascalem. Španělskému politikovi popřála hodně štěstí v nadcházejících parlamentních volbách.
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„Již nemůžeme financovat Ukrajinu,“ uvedla na setkání Patriotů Le Penová. „Francie se nachází v mimořádně nebezpečné situaci,“ dodala s poukazem na vysoký schodek a slabý hospodářský růst své země. Roli Paříže by podle jejích slov měly převzít jiné země Evropské unie, které se nenacházejí ve stejné finanční situaci jako Francie.
Le Penová je podle průzkumů favoritkou prvního kola prezidentských voleb plánovaných na 18. dubna příštího roku.
Frakci Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu tvoří právě francouzské Národní sdružení, maďarský Fidesz, italská Liga Mattea Salviniho, španělský Vox, české ANO, nizozemská Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse či belgický Vlámský zájem. Patří do ní také rakouská Svobodná strana Rakouska (FPÖ), portugalská Chega a další strany z evropských zemí. Celkem mají Patrioti v EP 85 europoslanců a jsou třetí největší politickou frakcí za Evropskou lidovou stranou (EPP) a frakcí socialistů a demokratů (S&D).