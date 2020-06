Le Penová by porazila prezidenta Macrona v prvním kole, ukázal průzkum

Podle jedné z variant vývoje hlasování by Le Penová obdržela 28 procent hlasů, zatímco Macron 26 procent. To by ovšem na zvolení nestačilo, na to je potřeba nadpoloviční většina voličských hlasů.

Oba politici se v předchozí volbě v roce 2017 utkali i v druhém kole – tehdy Macron přesvědčivě zvítězil se zhruba dvěma třetinami hlasů. Podle průzkumu zveřejněného v pondělí by v druhém kole, pokud by se hlasování konalo nyní, Macron opět vyhrál. Ale těsněji s 55 procenty hlasů.

Ani vítězství v prvním kole však pro Le Penovou není jisté. Průzkum vycházel z několika možností podle toho, kdo další by na prezidenta kandidoval. Do jisté míry závisí totiž na opoziční konzervativní pravici, koho si vybere.

Pokud by to byl bývalý ministr několika někdejších pravicových vlád Xavier Bertrand, pak by se voliči víc přeskupovali do tábora Le Penové. Pokud by však kandidoval vůdce Republikánů François Baroin, pak by situace v čele preferencí byla těsná – Macron by vedl těsně s 28 procenty nad Le Penovou s o jedním procentním bodem méně.

Ani Bertrand, ani Baroin by vedoucí dvojici neohrozili, shodně by získali nejvýše 12 procent hlasů. Stejně tak by dopadl i nejvýraznější představitel radikální levice Jean-Luc Mélenchon, který v minulé volbě v prvním kole překonal hranici 20 procent.

Le Penová, která změnila původní název své strany Národní fronta v roce 2018, aby se oprostila od rasisticky podbarveného vlivu zakladatele Jeana-Marieho Le Pena, tak před volbou plánovanou na rok 2022 opět posiluje svůj vliv.

V roce 2017 dostali více než 20 procent hlasů čtyři kandidáti. Tentokrát to tedy spíše vypadá na dva duely po sobě. Ve Francii se traduje, že v prvním kole se hlasuje srdcem a v druhém rozumem.