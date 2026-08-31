Proti obnovení rozhovorů přerušených v roce 2013 se vyslovilo 52,8 procenta hlasujících. Voliči z venkovských oblastí přehlasovali obyvatele hlavního města Reykjavíku, kteří byli většinově pro vyjednávání o vstupu.
Podle premiérky není výsledek hlasování neúspěchem, nýbrž „vítězstvím demokracie“. Sociálnědemokratická politička již dříve uvedla, že bude výsledek všelidového hlasování respektovat
Před zmrazením rozhovorů s EU v roce 2013 Island uzavřel 11 z 33 kapitol přístupových rozhovorů. Po případném uzavření všech kapitol by musel vyhlásit další referendum o samotném vstupu.
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Islanďané odmítli návrat k rozhovorům o vstupu do Evropské unie
Výsledek islandského referenda přivítali evropští euroskeptičtí politici. Francouzská politička Marine Le Penová napsala, že Islanďané připomněli zřejmou pravdu, že členství v EU „není přirozeným horizontem“ pro každou evropskou demokracii. „V době, kdy někteří prosazují větší federalizaci a přenos suverenity na Evropskou komisi, nám toto hlasování připomíná, že je možná i jiná Evropa – Evropa svobodných, suverénních národů, které dobrovolně spolupracují v otázkách společného zájmu,“ napsala žena, která se chystá kandidovat na francouzskou prezidentku.
Lídr britské strany Reform UK a známý euroskeptik Nigel Farage uvedl, že gratuluje Islandu „k rozhodnutí zachovat si nezávislost“.
Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy bude Island i nadále jedním z nejbližších a nejspolehlivějších partnerů EU. Costa se podle svého mluvčího po vyhlášení výsledků spojil s Frostadóttirovou. Oba vyjádřili přání dále prohlubovat vztahy mezi EU a Islandem.
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Islanďané jsou rozpolcení nad obnovením jednání s EU, vyplývá z nového průzkumu
Frostadóttirová uvedla, že její země se nyní zaměří na posílení svých stávajících vazeb s Evropskou unií prostřednictvím dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), kterou sdílí s Norskem a Lichtenštejnskem. „Velkým ponaučením pro mě i pro vládu je, že lidé jsou s dohodou o EHP spokojeni,“ dodala premiérka.
Jedním z hlavních témat kampaně odpůrců obnovení jednání byla otázka rybolovu. Argumentovali, že islandské rybolovné vody jsou příliš cenné na to, aby se o nich rozhodovalo jinde.
Země s pouhými 400 tisíci obyvateli požádala o členství v EU již během finanční krize v roce 2009. Po parlamentních volbách v roce 2013 však nová euroskeptická vláda přístupové rozhovory pozastavila kvůli ostrému sporu s EU ohledně rybolovných práv.