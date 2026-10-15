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Le Penová pluje na vítězné vlně. Kritika násilí na školách jí přihrála cenné body

Jiří Sládek

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Má našlápnuto. Le Penová v červenci oznámila kandidaturu v prezidentských volbách, když jí vyhověl odvolací soud. | foto: Profimedia.cz

Studentské protesty a blokády ovládly Francii a zdá se, že s notným předstihem odstartovaly hlasitou část kampaně k dubnovým prezidentským volbám.

Už není cesty zpět. Mnozí přirovnávají francouzské sociální rebelie k zubní pastě. Jakmile se jednou vymáčkne, nikdy už se zpátky nedostane. Patrné to bylo tento týden, kdy i po třech týdnech opět demonstrace explodovaly s plnou silou a do ulic vyšlo bezmála půl milionu převážně mladých lidí. To nevypadá na brzký klid.

I včera hořela fasáda jednoho z lyceí, v jihozápadním Bordeaux, zatímco v Amiensu na severu země se desítky lidí zabarikádovaly v univerzitním areálu.

Do hlasování o příští hlavě státu se přitom neklidné protesty mocně promítají.

Le Penová nyní vede v průzkumech veřejných nálad s větším náskokem než kdykoli předtím. Už v prvním kole by vyhrála s 35 až 37 procenty hlasů.

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