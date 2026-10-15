Už není cesty zpět. Mnozí přirovnávají francouzské sociální rebelie k zubní pastě. Jakmile se jednou vymáčkne, nikdy už se zpátky nedostane. Patrné to bylo tento týden, kdy i po třech týdnech opět demonstrace explodovaly s plnou silou a do ulic vyšlo bezmála půl milionu převážně mladých lidí. To nevypadá na brzký klid.
I včera hořela fasáda jednoho z lyceí, v jihozápadním Bordeaux, zatímco v Amiensu na severu země se desítky lidí zabarikádovaly v univerzitním areálu.
Do hlasování o příští hlavě státu se přitom neklidné protesty mocně promítají.
Le Penová nyní vede v průzkumech veřejných nálad s větším náskokem než kdykoli předtím. Už v prvním kole by vyhrála s 35 až 37 procenty hlasů.