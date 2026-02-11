Konec jaderné dohody? Neporušíme její limity, pokud tak neučiní USA, řekl Lavrov

Americký prezident Donald Trump již dříve odmítl návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby obě země dobrovolně dodržovaly limity dohody Nový Start ještě další rok. Lavrov však nyní uvedl, že Moskva se bude i tak limitů zatím držet.
„Moratorium z naší strany, které vyhlásil prezident Putin, zůstává v platnosti. Ale pouze do té doby, dokud Spojené státy nebudou překračovat uvedené limity,“ řekl Lavrov ve středečním projevu ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu.
|
ANALÝZA: Sbohem jaderné dohodě Ruska a USA. Budou teď atomovky bez kontroly?
Dohodu Nový START podepsali v roce 2010 tehdejší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medveděv v Praze. Omezovala počet jaderných hlavic na 1550 na každé straně a počet nosičů na 700. Po vypršení platnosti této smlouvy se dvě největší jaderné mocnosti světa poprvé po více než půlstoletí ocitly bez závazných omezení svých strategických jaderných arzenálů.
Vypršení platnosti smlouvy Nový START vyvolalo obavy ze závodů ve zbrojení mezi Ruskem, USA a Čínou, která má sice výrazně méně hlavic než zbývající dvě země, ale rychle zbrojí. Někteří analytici podle agentury Reuters uvádějí, že Rusko se chce vyhnout nákladům na takové soupeření v době, kdy je jeho státní rozpočet zatížen čtyři roky trvající válkou proti Ukrajině.
|
9. dubna 2010