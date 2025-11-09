Jsem připraven setkat se s Rubiem, řekl Lavrov. Kreml tvrdí, že v nemilost neupadl

Důvodem možné roztržky mezi Putinem a Lavrovem je podle některých světových médií skutečnost, že Bílý dům zrušil plánované setkání Putina a amerického prezidenta Trumpa v Budapešti poté, co šéf americké diplomacie Rubio 21. října vedl napjatý rozhovor se svým ruským protějškem.
Rubio po telefonátu s Lavrovem, který server The Moscow Times označil za katastrofální, sdělil šéfovi Bílého domu, že Rusko není připraveno jednat o míru na Ukrajině, a setkání prezidentů je proto zbytečné.
Podle Lavrova on i Rubio vnímají význam pravidelného kontaktu mezi Moskvou a Washingtonem pro řešení války na Ukrajině. „S ministrem zahraničí Markem Rubiem chápeme potřebu pravidelné komunikace. Je to důležité pro diskuzi o ukrajinské otázce a prosazování bilaterální agendy. Proto komunikujeme po telefonu a jsme připraveni osobně se setkat, když je to nutné,“ řekl Lavrov v rozhovoru s RIA Novosti.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek řekl, že tvrzení o upadnutí Lavrova v nemilost „neodpovídají skutečnosti“. Lavrov podle mluvčího Kremlu pokračuje v plnění svých povinností ministra zahraničí.
Lavrov upadl v nemilost. Zpackal summit s Trumpem, tak ho Kreml trestá
Spekulace o Lavrovovi se objevily poté, co se šéf ruské diplomacie od konce října neobjevil na veřejnosti. Nezúčastnil se ani středečního důležitého zasedání ruské bezpečnostní rady, které se týkalo přípravy na obnovení zkoušek jaderných zbraní. Peskov navíc už dříve oznámil, že v čele delegace na nadcházející schůzce skupiny G20 nebude Lavrov, jak bylo dosud obvyklé, ale zástupce šéfa prezidentské kanceláře Maxim Oreškin.
Šéf ruské diplomacie RIA Novosti rovněž sdělil, že USA informovaly Rusko, že zvažují Putinovu nabídku, aby obě země o rok prodloužily své závazky ohledně limitů jaderných hlavic a jejich nosičů, až příští rok v únoru vyprší platnost klíčové smlouvy Nový START omezující počty strategických jaderných zbraní.
„Z Washingtonu zatím nepřišla konkrétní odpověď. Bylo nám diplomatickými kanály sděleno, že záležitost je v současnosti projednávána,“ sdělil Lavrov.
Putin podle agentury Reuters dříve uvedl, že Moskva je ochotna dodržovat limity dané smlouvou Nový START po jeden rok po jejím vypršení, pokud se k tomu zaváže i Washington.
Lavrov v sobotu sdělil, že začala práce na rozkazu šéfa Kremlu Vladimira Putina, na jehož základě mají být připraveny plány na možný jaderný test. Putinův rozkaz byl podle Reuters reakcí na překvapivé oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa z minulého týdne, kdy řekl, že Spojené státy obnoví testy jaderných zbraní. Šéf Bílého domu tvrdí, že Rusko a Čína testují atomové zbraně, ale nemluví o tom.