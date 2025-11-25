Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov

Autor: ,
  15:37
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil slovenského premiéra Roberta Fica, šéfa maďarské vlády Viktora Orbána a pravděpodobného příštího českého premiéra Andreje Babiše za pragmatiky, kterým záleží na občanech jejich zemí. Šéf ruské diplomacie to uvedl v rozhovoru pro youtubový kanál sdružení Francouzsko-ruský dialog, který zveřejnilo na svém webu i ruské ministerstvo zahraničí.
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025) | foto: AP

Robert Fico se také sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. (24....
Maďarský premiér Viktor Orbán se setkal s Andrejem Babišem. (27. února 2024)
Slovenský premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán (29. května 2025)
Slovenský premiér Robert Fico hovoří s maďarským premiérem Viktorem Orbánem...
13 fotografií

„Nemáme iluze ohledně lidí, kteří nyní vládnou na Západě. Zmíním výjimku – maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico. Andrej Babiš teď přišel na pozici šéfa české vlády. Tito lidé jsou pragmatici. Nejsou proruští, ale prostě promaďarští, proslovenští, pročeští a myslí na své občany,“ řekl Lavrov. „Nechtějí vyzývat své občany, aby obětovali své děti kvůli podpoře nacistického režimu v Kyjevě,“ prohlásil dále.

Ukrajina se brání už čtvrtým rokem rozsáhlé ruské vojenské agresi. Ruský prezident Vladimir Putin odůvodňoval svůj rozkaz ke vpádu ruských vojsk do sousedního státu v roce 2022 mimo jiné potřebou „denacifikovat“ zemi, přestože v jeho čele stojí prezident židovského původu a krajní pravice podle výsledků posledních voleb sehrávala v ukrajinské politice zcela okrajovou roli. Západ i Kyjev opakovaně uvedly, že jde jen o záminku pro získání ukrajinského území.

Rusko vyjde z války jako totální vítěz. Fico vítá americký mírový plán

Západní země po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu vesměs podpořily Kyjev, kterému poskytly mimo jiné podporu v podobě dodávek zbraní a na Rusko kvůli jeho agresi uvalily sankce. Na stranu bránícího se Kyjeva se postavila také česká vláda premiéra Petra Fialy a Ukrajinu podpořil i tehdejší slovenský kabinet Eduarda Hegera.

V roce 2023 se na Slovensku k moci vrátil premiér Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup Evropské unie k válce na Ukrajině a také politiku izolace Ruska, kterou prosazuje Brusel. Orbán, jenž je považován za nejbližšího spojence Putina v EU a často zaujímá nepřátelský postoj vůči Ukrajině, kritizuje protiruské sankce a odmítá, aby Budapešť vojensky podporovala Kyjev. Staví se také proti členství Ukrajiny v EU.

Brusel není normální, zastavme platby kyjevské válečné mafii, žádá Maďarsko

Babiš, který loni s Orbánem založil europarlamentní frakci Patrioti pro Evropu, a jehož strana ANO zvítězila v říjnových parlamentních volbách, byl českým premiérem už v letech 2017 až 2021.

Jeho vláda v roce 2021 vyhostila kvůli výbuchu v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 desítky ruských diplomatů, když české tajné služby zjistily, že do exploze byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Moskva na diplomatický krok reagovala recipročně a Rusko navíc zařadilo Česko společně s USA na seznam takzvaně „nikoliv přátelských“ států.

V NATO i EU samozřejmě zůstáváme. Orbán souzněl s Ficem, kritizovali Ukrajinu

Portál Politico před časem o Babišovi napsal, že je veřejně známý tím, že chce omezit pomoc Ukrajině. Předseda hnutí ANO dříve například uvedl, že pokud bude jeho hnutí ve vládě, přímo z rozpočtu nebude dávat peníze Ukrajině na zbraně. V minulosti také opakovaně zpochybňoval českou muniční iniciativu a hovořil o jejím zrušení či převedení pod NATO.

Český prezident Petr Pavel v úterý uvedl, že programové prohlášení vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů nezmiňuje Rusko jako hrozbu či spojeneckou odpovědnost a vůli naplňovat spojenecké závazky.

Pavel už dříve požádal předsedu ANO Babiše o doplnění programového prohlášení vznikající koalice o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v NATO a navyšování obranných výdajů. Vznikající koalice úpravy odmítla.

Vstoupit do diskuse (77 příspěvků)

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!

Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta Newtona dráždí dodnes a to nejen mužské publikum, potřebu vypořádat se s nimi mají i moderní...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

ANO, SPD a Motoristé schválí jména do vlády. Babiš už nečeká žádné změny

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček...

Koalice ANO, SPD a Motoristů na zasedání koaliční rady v Průhonicích potvrdí seznam kandidátů do vlády, kterou chce sestavit vítěz voleb Andrej Babiš. Budoucí kabinet má mít 16 členů. Seznam...

25. listopadu 2025  6:15,  aktualizováno 

Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice

Aktivista Matěj Hollan se s hnutím Žít Brno po čtyřech letech vrací do...

Známý brněnský aktivista a politik Matěj Hollan skončí v politice. Své rozhodnutí oznámil v reakci na rozhodnutí hnutí Žít Brno, které spoluzakládal a dodnes je jeho nejvýraznější tváří. To chce jít...

25. listopadu 2025  15:54

Australská senátorka pobouřila protestem v burce. Označili ji za rasistku a vyloučili ji

Australská senátorka Pauline Hansonová přišla v burce, vyvolala tím pobouření....

Australský senát dočasně vyloučil z jednání senátorku Pauline Hansonovou, jež se v horní komoře objevila v burce. Protestovala tím proti odmítnutí jednání o jejím návrhu, aby se zakázalo nošení...

25. listopadu 2025  15:50

Napadl první sníh a driftaři znovu řádí na Šumavě. Smyky zachytila kamera

První sníh a driftaři opět řádí na Šumavě. Jejich smyky zachytila kamera

S příchodem prvního sněhu nastaly na Šumavě opět problémy s driftujícími řidiči. Počet šoférů, kteří na parkovištích i v zatáčkách na silnicích záměrně dostávají auta do smyku, přibývá. Nejenže ruší...

25. listopadu 2025  15:44

Co Rusko udělá s vojáky po válce? Hrozba pro Evropu potrvá, varuje německý ministr

Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...

Rusko bude pro Evropu představovat nebezpečí i v případě, že se podaří dosáhnout dohody na ukončení války na Ukrajině. Na konferenci o zahraniční politice, kterou pořádá nadace Körber-Stiftung, to...

25. listopadu 2025  12:46,  aktualizováno  15:40

Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov (7. října 2025)

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil slovenského premiéra Roberta Fica, šéfa maďarské vlády Viktora Orbána a pravděpodobného příštího českého premiéra Andreje Babiše za pragmatiky, kterým...

25. listopadu 2025  15:37

Nižší trest pro ženu, která dvakrát zkusila zabít manžela. Soud uznal argumenty

U soudu v Pardubicích stanula žena, která je obviněná z pokusu o vraždu svého...

Vrchní soud v Praze zmírnil původní patnáctiletý trest ženě, která se dvakrát pokusila zabít násilnického manžela, se kterým má tři děti. Předloni ho zkusila otrávit, minulý rok ho po hádce bodla,...

25. listopadu 2025  15:33

Vozíčkáři budou mít nohy v teple, pomůžou jim vylepšené návleky pro fotbalisty

Sedmiletá Sofinka se letos může na zimu těšit.

Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu. Narodila se se spinální svalovou atrofií nejvyššího stupně, a proto se jí neprokrvují nohy. Tým Hotboots a Technická univerzita v Liberci pro ni...

25. listopadu 2025  15:17

Cestující se zranila kvůli chodci, který vběhl před autobus. Hledá ho policie

Autobus olomoucké MHD musel kvůli přebíhajícímu chodci prudce zastavit, jedna z...

Zranění cestující v autobusu městské hromadné dopravy vyšetřují od uplynulého víkendu policisté z Olomouce. Žena ve voze upadla poté, co musel řidič autobusu prudce brzdit kvůli přebíhajícímu chodci....

25. listopadu 2025  15:08

Sněžení uspíšilo zahájení sezony na Dolní Moravě, vleky pojedou už o víkendu

Sněhová děla jsou na Dolní Moravě v provozu už týden. Podmínky v pondělí...

Lyžaři se mohou těšit na mimořádně brzké zahájení letošní lyžařské sezony v horských střediscích. Dostatek sněhu navnadil provozovatele největšího skiresortu v Pardubickém kraji natolik, že už o...

25. listopadu 2025  13:56,  aktualizováno  14:58

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Smutný konec senzace. První buřňák severní v Česku uhynul, bude z něj exponát

Nalezený buřňák severní

Česká ornitologická senzace má smutný konec. Zraněný buřňák severní, jehož nález u železniční trati v Děčíně představoval první výskyt tohoto ptáka na území Česka, i přes veškerou odbornou péči v...

25. listopadu 2025  14:50

Migrant v Římě znásilnil osmnáctiletou dívku. Jejího snoubence nutili se dívat

Policie v Římě (ilustrační foto)

Před zraky jejího snoubence znásilnil muž v římském parku teprve osmnáctiletou ženu. Jeho další spolupachatelé dívčina partnera drželi a nutili jej činu přihlížet. Tři z nich už zadržela policie....

25. listopadu 2025  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.