  21:30
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho americký protějšek Marco Rubio v úterý telefonovali kvůli přípravám na páteční schůzku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina na Aljašce. Obě strany mají záměr vést úspěšné jednání. Bílý dům oznámil, že setkání lídrů Spojených států a Ruska se uskuteční v Anchorage, největším městě na Aljašce.
Trump a Putin by měli v pátek jednat o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v úterý novinářům řekla, že o osobní setkání s Trumpem požádal Putin. Americký prezident se ho podle ní zúčastní s cílem lépe porozumět, jak lze válku ukončit. Schůzka pro Trumpa představuje „cvičení v naslouchání“, jelikož bude přítomna pouze jedna strana konfliktu, uvedla mluvčí s tím, že šéf Bílého domu doufá v přítomnost ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na dalším takovém summitu.

Evropští politici před pátečním summitem naléhají na to, aby byla Ukrajina do jednání zapojena. Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se v úterý v prohlášení země Evropské unie s výjimkou Maďarska.

Zelenskyj: O nás bez nás

Zelenskyj podle agentury Unian uvedl, že produktivní jednání o Ukrajině jsou možná pouze za účasti Kyjeva. Chystaný summit označil za osobní vítězství šéfa Kremlu.

„Taková jednání by se měla konat v trojstranném formátu,“ zdůraznil Zelenskyj během setkání s novináři. Připomněl, že podporuje přístup, o kterém dříve hovořil prezident USA Donald Trump: nejprve dosažení příměří a teprve poté jednání o všech ostatních otázkách.

Řeknu Putinovi, že musí ukončit válku, tvrdí Trump. Aljašku vidí jako „oťukávací“

„Protože věcné a produktivní rozhovory o nás bez nás nebudou fungovat. Jsou možné, ale nebudou vnímány jako fakt. Stejně jako já nemohu nic říkat o jiné zemi nebo přijímat rozhodnutí,“ prohlásil ukrajinský lídr.

Podle jeho slov se Putin v tomto formátu snaží především získat fotku s Trumpem. „Domnívám se, že Putin v tomto případě vyhraje, protože on usiluje, omlouvám se, o fotografie. Potřebuje fotku ze setkání. A prezident Trump zde není jen mediátorem, je ve vítězné situaci, protože Amerika dokázala posadit k jednacímu stolu Rusy a Ukrajince,“ řekl Zelenskyj.

Zároveň v souvislosti se sankcemi Zelenskyj prohlásil, že setkání Putina a Trumpa na území USA je pro Putina výhodou. „Dostává se z izolace, protože se s ním setkávají na území USA. Tímto setkáním nějakým způsobem odložil sankční politiku,“ poznamenal Zelenskyj.

Připomněl, že Trump má k dispozici vážné sankční opatření, na která Ukrajina čeká. Rovněž oznámil, že již zítra je naplánován rozhovor za účasti Evropy a USA.

Stažení vojsk z Donbasu by Moskvě otevřelo cestu k ofenzivě

Zelenskyj v úterý podle agentur také vyloučil stažení ukrajinských vojsk z Donbasu v rámci případné mírové dohody s Rusy, protože by to Kyjev připravilo o obranné linie a otevřelo Moskvě cestu k dalším ofenzivám. Zelenskyj také řekl, že Rusové plánují nové pozemní útoky, aby vyvinuli tlak na Kyjev a vynutili si od něj ústupky.

Ukrajinci mají problémy u Pokrovsku, Zelenskyj vyloučil stažení armády z Donbasu

Bílý dům se snaží přesvědčit evropské lídry, aby přijali dohodu, v rámci které by Rusko získalo celý Donbas na východě Ukrajiny a udrželo by si ukrajinský poloostrov Krym, informovala už dříve stanice CBS News. Na oplátku by se prý Rusko vzdalo těch částí Chersonské i Záporožské oblasti, které jeho vojska okupují.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí řekl, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Kyjev se obává, že Trump s Putinem by se mohli pokusit Ukrajině diktovat podmínky ukončení války.

