Putin navštíví Čínu. Rusko-čínské vztahy jsou neotřesitelné, míní Lavrov

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov po středečním jednání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v Pekingu uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin v první polovině tohoto roku navštíví Čínu. Slíbil také, že Rusko pomůže Číně nahradit výpadek dodávek energetických surovin z Blízkého východu. Informovala o tom ruská státní agentura TASS.
Čínský prezident Si Ťin-pching na setkání se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. (15. dubna 2026) | foto: Reuters

Sergej Lavrov na návštěvě Pekingu. (15. dubna 2026)
Sergej Lavrov na návštěvě Číny. (15. dubna 2026)
K chystané návštěvě Putina v Číně ruský ministr zahraničí uvedl, že program se dosud předmětem jednání. Měl by však zahrnovat prodloužení smlouvy o dobrém sousedství a spolupráci obou zemí. Současné rusko-čínské vztahy Lavrov označil za „neotřesitelné i tváří v tvář jakýmkoli bouřím“.

„Rusko může bezpochyby nahradit nedostatek zdrojů, který vznikl jak v Čínské lidové republice, tak v dalších zemích, které mají zájem s námi spolupracovat na rovnocenném a vzájemně výhodném základě,“ řekl Lavrov s odkazem na nynější faktickou blokádu Hormuzského průlivu - klíčové vodní cesty pro vývoz ropy a plynu z oblasti Perského zálivu - ze strany Íránu a Spojených států.

Si Ťin-pching během setkání v Pekingu řekl Lavrovovi, že „stabilita a jistota čínsko-ruských vztahů jsou obzvláště cenné“, uvedla agentura Reuters s odvoláním na čínská státní média. Podle agentury Nová Čína Si dodal, že obě země by měly posílit spolupráci v rámci multilaterálních institucí, jako je OSN.

Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se ještě více prohloubily po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Peking tento týden hostí řadu světových lídrů ze zemí, které čelí dopadům války na Blízkém východě. Patří mezi ně španělský premiér Pedro Sánchez, vládce Spojených Arabských Emirátů Muhammad ibn Zájid Ál Nahján a vietnamský lídr To Lam, připomněla agentura AFP.

Putin navštíví Čínu. Rusko-čínské vztahy jsou neotřesitelné, míní Lavrov

