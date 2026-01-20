Šéf ruské diplomacie také tvrdil, že Moskva je odhodlána najít diplomatické řešení války, kterou vede už čtvrtým rokem proti Ukrajině, a obvinil Evropu z maření iniciativ. Kyjev naopak nedávno opakovaně vinil Moskvu z podkopávání mírového procesu.
„Evropa je ve skutečnosti zdrojem všech největších pohrom lidstva, počínaje otroctvím, kolonialismem a rozpoutáním dvou světových válek s kolosálním počtem obětí,“ prohlásil Lavrov na úterní tiskové konferenci shrnující diplomatické aktivity Ruska v roce 2025.
Krym je pro Rusko stejně důležitý jako Grónsko pro USA, prohlásil Lavrov
Ruský vrcholný diplomat dále tvrdil, že evropské země tuto mentalitu nijak nemohou změnit.
Zároveň řekl, že v některých evropských zemích se objevily zdravé síly. „Zdravé síly v Evropě se konečně probudily, jejich hlasy jsou slyšet,“ prohlásil šéf ruské diplomacie.
„A to nejen v Maďarsku, na Slovensku a v České republice, ale i v Německu a Francii,“ dodal s tím, že se jedná o „síly, které se především zajímají o vlastní národní zájmy, spíše než o imperiální ambice“.
Babiš, Fico a Orbán jsou pragmatici myslící na své občany, chválí Lavrov
Rusko 24. února 2022 vpadlo na Ukrajinu a rozpoutalo tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Moskva invazi odůvodňovala například záměrem Kyjeva vstoupit do NATO a ruský prezident Vladimir Putin mluvil o potřebě „demilitarizace“ a „denacifikace“ Ukrajiny.
Většina západních zemí včetně Spojených států ještě pod vedením prezidenta Joea Bidena se postavila na stranu napadené země. Kyjev a jeho spojenci ruskou agresi nazvali pokusem o uloupení cizího území v imperiálním stylu.
Evropa maří mírové dohody, tvrdí Lavrov
Současný americký prezident Donald Trump po svém loňském návratu do Bílého domu začal vyjednávat s oběma stranami o ukončení války, zatím neúspěšně. Většina lídrů evropských zemí překážku na cestě k míru vidí v neochotě Moskvy. Rusko například jako podmínku ukončení bojů požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci stále nedokázali dobýt. Kyjev viní Moskvu z podkopávání mírového procesu.
Putin si postěžoval na chování těch, kteří právem silnějšího chtějí diktovat ostatním
Lavrov v úterý tvrdil, že Rusko je odhodláno k diplomatickému řešení války. A obvinil Evropu z maření mírových dohod a iniciativ už od roku 2014. Rusko tehdy, po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. V únoru 2022 pak zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi do sousední země.
„Pokaždé naši západní, především evropští, sousedé dělali vše, aby ty dohody zmařili. Stejně postupují i pokud jde o iniciativy předložené administrativou Donalda Trumpa a snaží se všemožně odradit americkou administrativu od dosažení dohod s Ruskou federací,“ prohlásil Lavrov.
Vymazat Evropu z mapy. Poradce Kremlu chce jaderný útok do dvou let
Média loni na podzim informovala o americkém 28bodovém plánu ukončení ruské agrese na Ukrajině, který údajně připravily USA po konzultacích s ruskými činiteli a který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Ten se snaží, i s pomocí některých evropských lídrů, vyjednat pro Ukrajinu lepší podmínky ukončení války.