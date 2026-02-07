V lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé, další jsou zranění

  20:35
Při několika lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé a další utrpěli zranění. V italských horách platí vysoké lavinové nebezpečí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

V údolí Valtellina smetla lavina tři skialpinisty, dva z nich zemřeli. Další dvě laviny ohlásila horská služba v Tridentsku, každá z nich si vyžádala jednoho mrtvého.

Při jednom z těchto incidentů v Tridentsku skončili pod sněhem čtyři lidé. Záchranářům se sice všechny podařilo najít, jeden z lyžařů ale později podlehl zraněním v nemocnici.

Na severu Itálie zabila lavina pět německých horolezců, dva jsou zranění

Laviny se utrhly rovněž v údolí Aosty na hranici se Švýcarskem a Francií. Zde sněhová masa zasypala dva skialpinisty, kteří byli součástí pětičlenné výpravy. Lyžaři měli dobré vybavení, takže se jim podařilo své druhy ze sněhu vyprostit.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Demonstrace tisíců odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti

Demonstrace odpůrců zimních olympijských her v Miláně. (7. února 2026)

Sobotní demonstrace odpůrců olympiády v severoitalském Miláně přerostla v násilnosti, když zhruba stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve. Dav policie rozehnala vodními...

7. února 2026  20:28

V Asii se šíří víra v bílou nadřazenost, kvůli sítím roste obdiv k činům neonacistů

Ve škole v Jakartě vybuchly bomby, které zde nastražil sedmnáctiletý příznivec...

Úřady ve východní Asii stále častěji zaznamenávají radikalizaci mladých lidí, které inspirují masakry spáchané krajně pravicovými teroristy k uskutečňování vlastních násilných činů zaměřených na...

7. února 2026  20:03

Jak to vidí Íránci: chtějí změnu, ale bojí se války. Trump nás zradil, tvrdí

Premium
ilustrační snímek

Nervozita, strach i naděje, to všechno se teď mísí v rozbouřených myslích obyvatel Íránu. Většina z nich zoufale touží po změně, zároveň se ale obávají dopadu možné války s Amerikou.

7. února 2026

Máme být v aréně s těmi, kteří podporují zabíjení? Jak MOV plánuje návrat Rusů

Premium
Ukrajinská výprava během zahájení olympijských her v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii V 90. letech se Šamil Tarpiščev, šedá eminence ruského sportu už od sovětských časů, proslavil nashromážděním milionů rublů prostřednictvím takzvaného Vodkového fondu. Nyní se v Miláně vychloubá:...

7. února 2026

Ježíš se jmenoval Radomír. Slovenské hnutí slibuje doživotní rentu, vede ho tělocvikář

Lídr Slovenského podílového družstva ROD Emil Skirkanič (15. října 2022)

Hlásají, že Ježíš byl Slovan a jmenoval se Radomír. Založili si vlastní banku i měnu a lidem slibují doživotní rentu spolu s kompletním oddlužením. Národní zákony pro ně prý neplatí, protože jejich...

7. února 2026  19:04

Zelené zlato Karibiku. S rozvojem legálního konopí roste i touha po expanzi

Obchod s konopím v muzeu Boba Marleyho v Kingstonu na Jamajce (14. října 2023)

V Karibiku se postupně rozvíjí legální pěstování a prodej konopí. Navzdory ideálním podmínkám však průmysl brzdí přísné zákony a černý trh. Naději teď přinášejí nové podmínky ve Spojených státech,...

7. února 2026

Týrání kočky v sušičce: protest u domu zrušili, mladík už se v něm nezdržuje

Dům, kde bydlel jeden z mladíků, kteří jsou vyšetřování kvůli týrání zvířete.

Případ brutálního týrání kočky v sušičce otřásl veřejností. Rozhořčení lidé se v uplynulých dnech opakovaně shromažďovali před domem jednoho ze dvou mladíků, které v této souvislosti vyšetřuje...

7. února 2026  18:58

Pomoc s odérem rybiny. Sítě z Evropy chrání Ukrajince před ruskými drony

Vojenské auto oplocené elektrickou sítí na silnici s protidronovou sítí v...

To, co dříve sloužilo k lovu ryb v Severním moři nebo k ochraně cibulovin či tulipánů v Nizozemsku, nyní zachraňuje životy na ukrajinské frontě. Evropští dobrovolníci spojili síly v unikátní...

7. února 2026  18:34

Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Správa železnic získala stavební povolení pro rekonstrukci železniční stanice...

Na železniční trati mezi pražským Smíchovem a Vyšehradem se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak s pracovním strojem. Při nehodě se nikdo nezranil, vlak nevykolejil, drážní hasiči z něj evakuovali...

7. února 2026  16:40,  aktualizováno  18:15

Železnici v severní Itálii ochromila po začátku olympiády série sabotáží

Provoz na železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotáží při konání...

Provoz na železnici v severní Itálii, která nyní hostí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo, v sobotu ochromila trojice sabotáží. Vyšetřovatelé nevylučují, že za útoky stojí anarchisté....

7. února 2026  14:53,  aktualizováno  18:04

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok

Vůdce maďarské opozice Péter Magyar (5. ledna 2026)

Maďarská opoziční strana Tisza chce v případě, že se dostane k moci, zdanit bohaté, zavést jednotnou evropskou měnu euro a pevně ukotvit zemi v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Uvádí to v...

7. února 2026  17:44

