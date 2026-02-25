Neštěstí, které nahlásili svědci, se stalo odpoledne v Mengusovské dolině. Záchranáři zasahovali v náročném terénu, z vrtulníku se museli spustit s pomocí navijáků.
Svědkům se podařilo jednoho z lyžařů vyprostit, ten však nevykazoval žádné známky života, proto začali s oživováním. V resuscitaci následně neúspěšně pokračoval zasahující lékař.
Záchranáři mezitím s pomocí lavinového vyhledávače nalezli druhého lyžaře, kterého poté ze sněhu vykopali mrtvého.
