Po lavině v Rakousku se pohřešoval lyžař ze Slovenska. Tělo se našlo

Čtyřicetiletý lyžař ze Slovenska byl nahlášen jako pohřešovaný v pátek večer, načež horská služba a alpská policie zahájily rozsáhlou pátrací akci. Krátce po desáté hodině večerní byla na severovýchodním svahu Plattenspitze lokalizována lavina se stopami vjezdu lyžaře.
Po pádu laviny v rakouských Alpách zemřeli tři čeští skialpinisté
Kvůli silnému větru a lavinovému nebezpečí se záchranáři nemohli dostat k místu neštěstí a po půlnoci pátrací akci přerušili. V sobotu ráno byli vrtulníkem dopraveni k laviništi a kolem 11:00 vyprostili tělo zasypaného z hloubky více než dvou metrů. Muž u sebe neměl lavinový vyhledávač.
