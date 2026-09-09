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Záběry zachytily sesuv laviny na Kavkaze. Zabila členy ruských speciálních sil

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  11:27
Nově zveřejněné záběry ukazují mohutnou lavinu, která zasáhla v neděli na Severním Kavkazu skupinu horolezců. Zachycují okamžik, kdy se masa sněhu sesunula ze svahu pětitisícové hory Mižirgi do soutěsky Bezengi. Neštěstí nepřežilo nejméně 12 lidí, dalších šest je zraněno. Podle telegramového kanálu VČK-OGPU bylo 13 z nich příslušníky speciálních jednotek ruské Národní gardy.

„Vojáci ze speciálního centra Vityaz ruské Národní gardy prováděli výcvik s horolezcem a instruktorem z Petrohradu Albertem Izotovem,“ uvádí telegramový účet. Sám instruktor Izotov podle webu zemřel také.

Lavina zasáhla skupinu 33 lidí, která v horách podstupovala výcvik pro příslušníky bezpečnostních složek. „Deset z nich sestoupilo samostatně, šest bylo zraněno a je ošetřováno v nemocnicích, a 13 vojáků speciálních jednotek zemřelo. Osud několika dalších zůstává neznámý,“ uvedl dále kanál V4K-OGPU, který od roku 2018 pravidelně informuje o zákulisí ruských bezpečnostních služeb.

Ruské úřady oficiálně původně potvrdily 11 mrtvých, šest raněných a šest pohřešovaných. Následně bilanci zvýšily na 12 mrtvých s tím, že po přeživších kromě horolezců pátrá i vrtulník Mi-8.

Lavina na Kavkaze zabila 11 lidí, zasáhla výcvikový tábor bezpečnostních složek

Podle ruské Federace horolezců nešlo o sportovní lezení. V rámci výcviku se několik dní zdokonalovali v pohybu po ledovci a organizaci jištění. Mezi účastníky nebyli pohraničníci, uvedl předseda výboru sportovního alpinismu Federace horolezců Ruska (FAR) Alexandr Jakovenko.

Do pátrání po pohřešovaných se zapojilo více než 50 záchranářů, komplikuje ho ale náročný terén a vysoké riziko dalších lavin.

Výcvik příslušníků bezpečnostních složek podle programu FAR je podle Jakovenka běžnou praxí, na školení se podílejí civilní instruktoři a experti federace.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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