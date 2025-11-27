Masivní lavina v Rakousku zasáhla i sjezdovku. Záchranáři pátrají po přeživších

Záchranáři prozatím neví, zda se podařilo vyprostit všechny zasypané. Na místě proto i s nasazením vrtulníků a pátracích psů pokračuje hledání.
Horská služba nejprve zachránila šest lidí v blízkosti sjezdovky, které lavina zasypala jen částečně. Později pod sněhem našla tři další osoby, které letecky dopravila do nemocnice.
Na severu Itálie zabila lavina pět německých horolezců, dva jsou zranění
Zdravotní stav zasypaných znám není, jejich identitu úřady dosud nezveřejnily.
České ministerstvo zahraničních věcí redakci iDNES.cz sdělilo, že zatím nemá informace o žádných Češích.
