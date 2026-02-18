Údolí po lavině zavalila oblaka sněhu. Lyžaři nejdřív přihlíželi, pak prchali

Lavina se spustila poblíž stanice lanovky Zerotta ve Val Veny. Na místě se nacházelo několik desítek lyžařů, ti s sebou měli i malé děti. Podle dostupných informací nebyl nikdo zraněn.
K přírodnímu úkazu došlo jen dva dny poté, co ve stejném středisku zemřeli v lavině tři lyžaři původem z Francie. Pohybovali se mimo upravené sjezdovky v jednom z bočních údolí. Oblast je často využívána pro jízdu v hlubokém sněhu.
V lavině ve francouzských Alpách zahynuli dva lyžaři. Záchranáři byli bez vrtulníku
Italské úřady nejprve uvedly, že pod lavinou zahynuli dva lyžaři ve věku 29 a 31 let. Těžkým zraněním nakonec podlehl také 35letý muž, který byl vrtulníkem převezen do turínské nemocnice.
