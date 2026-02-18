Údolí po lavině zavalila oblaka sněhu. Lyžaři nejdřív přihlíželi, pak prchali

  12:14
Dramatické chvíle zažili v úterý lyžaři poblíž italského střediska Courmayeur pod horou Mont Blanc. Ve směru k nim se totiž začala valit lavina prachového sněhu, který se pak ve vzduchu rychle vznesl k nim. Lyžaři v prvních chvílích lavinu s údivem sledovali, pak se ale dali na útěk.

Lavina se spustila poblíž stanice lanovky Zerotta ve Val Veny. Na místě se nacházelo několik desítek lyžařů, ti s sebou měli i malé děti. Podle dostupných informací nebyl nikdo zraněn.

K přírodnímu úkazu došlo jen dva dny poté, co ve stejném středisku zemřeli v lavině tři lyžaři původem z Francie. Pohybovali se mimo upravené sjezdovky v jednom z bočních údolí. Oblast je často využívána pro jízdu v hlubokém sněhu.

V lavině ve francouzských Alpách zahynuli dva lyžaři. Záchranáři byli bez vrtulníku

Italské úřady nejprve uvedly, že pod lavinou zahynuli dva lyžaři ve věku 29 a 31 let. Těžkým zraněním nakonec podlehl také 35letý muž, který byl vrtulníkem převezen do turínské nemocnice.

