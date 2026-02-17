V lavině ve francouzských Alpách zahynuli dva lyžaři. Záchranáři byli bez vrtulníku

Při pádu laviny ve francouzských Alpách v úterý zahynuli dva turisté. Jejich průvodce si zranil nohu, další dva lyžaři ze skupiny vyvázli bez zranění. Neštěstí se stalo v katastru obce La Grave v departmentu Hautes-Alpes.
Kvůli špatnému počasí nemohly vzlétnout helikoptéry a záchranáři se na místo neštěstí museli dostat po zemi. Dvě osoby, které postihla srdeční zástava, se pokusili bez úspěchu resuscitovat.

V Tatrách zemřel český horolezec. U Gerlachovského štítu ho strhla lavina

Podle francouzské meteorologické služby Météo France je lavinové nebezpečí v oblasti La Grave na čtvrtém stupni z pěti, a to kvůli kombinaci čerstvého sněhu a silného větru.

Úterním neštěstím vzrostl počet obětí lavin ve Francii v této sezóně na 27.

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Írán nezničíte, varoval Chameneí. V Hormuzském průlivu cvičí revoluční gardy

Íránské revoluční gardy pořádají vojenské cvičení v Hormuzském průlivu. (16....

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se nepodaří svrhnout islámskou republiku, prohlásil v úterý íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí. Íránské revoluční gardy mezitím zahájily v...

17. února 2026  13:53,  aktualizováno  18:52

Čína zrobotizovala oslavy svého nového roku. Ohnivého koně vítali humanoidé

Čínští roboti předvedli oslnivou show

Lidé v Číně i dalších asijských zemích v noci na úterý slavili začátek lunárního Nového roku, který je ve znamení koně. Čína oslav využila i k vyzdvižení své technologické pokročilosti, a tak hlavní...

17. února 2026  18:48

Jmenování Turkova náhradníka zdržovat už Pavel nebude. Věc považuje za uzavřenou

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou během své návštěvy Prahy...

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek v 9 hodin sejde s kandidátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným za Motoristy. Předpokládá, že ho jmenuje členem vlády v pondělí ráno. Hlava státu...

17. února 2026  17:03,  aktualizováno  18:26

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

Briefing k dnešní návštěvě Prahy Petra Pavla a Evy Pavlové. (17. února 2026)

Podle prezidenta Petra Pavla momentálně nedává smysl konání olympijských her v Praze a dalších místech České republiky. Naopak smysluplnou variantou se mu jeví konání menších a organizačně méně...

17. února 2026,  aktualizováno  18:07

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

17. února 2026  17:23

Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“...

17. února 2026  17:07

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

17. února 2026  15:54,  aktualizováno  16:53

RECENZE: Hlas generace Z. Sombra při pražské premiéře uvítalo dívčí nadšení

Zpěvák Sombr na koncertě

Hlas generace Z, dvacetiletý zpěvák a skladatel Sombr, rozezvučel pražské Forum Karlín. Doslova, neboť odezvu, jakou si vysloužil od v drtivé většině dívčího publika, tyto koncertní prostory dlouho...

17. února 2026  16:43

Rentgeny hrůzy. Íránská armáda cíleně střílí demonstrantům do očí a genitálií

Na čtveřici snímků v horní řadě jsou vidět zásahy očí a lebky. Na čtveřici...

Potlačování protestů v Íránu nabralo v podání tamních revolučních gard děsivou podobu. Forenzní analýza stovek rentgenových snímků odhaluje, že bezpečnostní složky pálily z bezprostřední blízkosti...

17. února 2026  16:37

Starší než pyramidy. Unikátní kmen se z japonského Expa vrátil na severní Moravu

Slavnostní odhalení dubového kmene nazvaného Eridanus, jehož stáří přesahuje 6...

Vzácný exponát připomínající dobu, kdy vznikaly první civilizace, získalo do svých sbírek Muzeum Třineckých železáren a města Třince. Návštěvníci si v něm mohou nově prohlédnout částečně zkamenělý...

17. února 2026  16:31

Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Při nehodě v obci Verdek led padající z náklaďáku zasáhl osobní auto Dacia,...

Dvě nehody zaviněné ledem padajícím z nákladních aut se staly na Jičínsku a Trutnovsku. Ledové projektily zasáhly čelní skla u projíždějících osobních aut, jednomu řidiči kusy skončily až na palubní...

17. února 2026  16:23

