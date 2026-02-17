V lavině ve francouzských Alpách zahynuli dva lyžaři. Záchranáři byli bez vrtulníku

Kvůli špatnému počasí nemohly vzlétnout helikoptéry a záchranáři se na místo neštěstí museli dostat po zemi. Dvě osoby, které postihla srdeční zástava, se pokusili bez úspěchu resuscitovat.
V Tatrách zemřel český horolezec. U Gerlachovského štítu ho strhla lavina
Podle francouzské meteorologické služby Météo France je lavinové nebezpečí v oblasti La Grave na čtvrtém stupni z pěti, a to kvůli kombinaci čerstvého sněhu a silného větru.
Úterním neštěstím vzrostl počet obětí lavin ve Francii v této sezóně na 27.