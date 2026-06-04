Církev proto vysílá duchovního do Latinské Ameriky. „Jako místo služby se vám určuje chrám svatých apoštolů Petra a Pavla ve městě Santa Rosa v Brazílii, jakož i chrám svatého apoštola a evangelisty Jana ve městě Campina das Missoes v Brazílii, kde se budete zdržovat,“ stojí ve výnosu.
Někdejšího vlivného představitele ruské pravoslavné církve Ilariona zadržela česká policie v neděli 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek, uvedl dříve Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Policie Ilariona po dvou dnech zadržování propustila, poté odcestoval do Moskvy.
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Udělali ze mě ruského agenta, stěžuje si metropolita Ilarion na česká média
Středočeská policie potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 auto, ve kterém byly tři sáčky s tehdy neznámou bílou látkou; šlo o jednotky gramů. Podle mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasové to bylo na základě anonymního udání. Bílý prášek nalezený v autě ruského metropolity Ilariona byl kokain, sdělila mezitím Deníku N mluvčí středočeské policie Martina Richterová. Policisté případ nadále prověřují, ani po týdnu zatím nikdo nebyl obviněn, napsal server.
Metropolita Ilarion jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou zakázaných látek odmítl. Poděkoval ruskému ministerstvu zahraničí, které po jeho zadržení předalo zástupci české diplomacie v Moskvě protest. Po návratu do Moskvy řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta.
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Šéf ruské církve vezl v autě bílý prášek. Kokain, potvrdila policie
Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení ruské pravoslavné církve v prosinci 2024 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.