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Ruského metropolitu Ilariona po zadržení v Česku uklidí do Brazílie

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  8:52
Ruská pravoslavná církev posílá metropolitu Ilariona, který se nedávno vrátil do Moskvy po zadržení v Česku kvůli podezření z převozu narkotik, do Brazílie. O novém umístění duchovního informovala ve středu na svém webu samotná instituce, podle níž tak rozhodl ruský patriarcha Kirill dekretem. V něm stojí, že další službu v Karlových Varech Ilarionovi znemožňují okolnosti.
Duchovní Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, v minulosti klíčová osoba...

Duchovní Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, v minulosti klíčová osoba Moskevského patriarchátu a jeden z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla. | foto: Profimedia.cz

Chrám svatých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech. Jeho metropolitou je...
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Církev proto vysílá duchovního do Latinské Ameriky. „Jako místo služby se vám určuje chrám svatých apoštolů Petra a Pavla ve městě Santa Rosa v Brazílii, jakož i chrám svatého apoštola a evangelisty Jana ve městě Campina das Missoes v Brazílii, kde se budete zdržovat,“ stojí ve výnosu.

Někdejšího vlivného představitele ruské pravoslavné církve Ilariona zadržela česká policie v neděli 24. května pro podezření z převozu zakázaných látek, uvedl dříve Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Policie Ilariona po dvou dnech zadržování propustila, poté odcestoval do Moskvy.

Udělali ze mě ruského agenta, stěžuje si metropolita Ilarion na česká média

Středočeská policie potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 auto, ve kterém byly tři sáčky s tehdy neznámou bílou látkou; šlo o jednotky gramů. Podle mluvčí Národní protidrogové centrály (NPC) Lucie Šmoldasové to bylo na základě anonymního udání. Bílý prášek nalezený v autě ruského metropolity Ilariona byl kokain, sdělila mezitím Deníku N mluvčí středočeské policie Martina Richterová. Policisté případ nadále prověřují, ani po týdnu zatím nikdo nebyl obviněn, napsal server.

Metropolita Ilarion jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou zakázaných látek odmítl. Poděkoval ruskému ministerstvu zahraničí, které po jeho zadržení předalo zástupci české diplomacie v Moskvě protest. Po návratu do Moskvy řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta.

Šéf ruské církve vezl v autě bílý prášek. Kokain, potvrdila policie

Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku, kde čelil obvinění ze sexuálního obtěžování a života v luxusu. Vedení ruské pravoslavné církve v prosinci 2024 Ilariona z funkce v Budapešti odvolalo a přeložilo do Karlových Varů.

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