V Bolívii nemá kdo vládnout. Všichni ústavní činitelé rezignovali

Po Moralesovi, který odstoupil po týdnech demonstrací vyvolaných nejasnostmi kolem jeho znovuzvolení, postupně opustili své funkce také všichni činitelé, kteří měli převzít prezidentské pravomoci.

Bolivijská ústava předpokládá, že v případě uvolnění prezidentského úřadu se stává dočasnou hlavu státu viceprezident, případně pak předseda Senátu, potažmo předseda dolní komory parlamentu. Všichni tito ústavní činitelé – Álvaro García Linera, Adriana Salvatierraová a Victor Borda – však složili své funkce společně s Moralesem.

Podle ústavního právníka Williamsr Bascopého, který má blízko k opozici, by měl parlament co nejrychleji jmenovat předsedy obou komor. „Nastane-li situace, že chybí předsedové senátorů i poslanců, zákonodárci se musí sami svolat a zvolit si své předsedy,“ řekl Bascopé v neděli médiím.

Dočasnou hlavou státu by se tak podle právníka mohl stát senátor, na němž se shodnou politické strany a občanské skupiny, které stály u počátků nynějších demonstrací. Nová hlava státu by pak měla jmenovat dočasnou vládu široké shody a vyhlásit c nejrychleji volby.

Šedesátiletý Morales v neděli oznámil demisi kvůli třítýdenním protestům, při nichž zemřeli nejméně tři lidé a na 400 dalších bylo se zranilo.



Protesty v jihoamerické zemi odstartovaly výsledky voleb, které údajně už v prvním kole 20. října opět vyhrál Morales. Opozice je označila za podvod a uznat je po auditu v zemi odmítla i OAS. Morales rovněž přišel o podporu armády a policie.



Někteří vůdci mluví o puči

Morales v neděli na twitteru uvedl, že na něj byl vydán „nezákonný“ zatykač a že se jeho dům stal terčem „násilných skupin“ a že „pučisté pošlapávají právní stát“. Šéf bolivijské policie však uvedl, že žádný zatykač na Moralese vydán nebyl. „Oznamuji před světem a bolivijským lidem, že jeden policista veřejně oznámil, že dostal pokyn naplnit ilegální zatykač vydaný na mou osobu,“ napsal bolívijský vůdce.



Venezuelská velvyslankyně v Bolívii Crisbeylee Gonzálezová agentuře ABI řekla, že ambasádu její země v La Pazu v neděli obsadili maskovaní demonstranti vybavení dynamitem. „Jsme v pořádku a v bezpečí, oni ale chtějí spáchat masakr,“ tvrdí diplomatka.



„Kategoricky odsuzujeme státní převrat proti bratru prezidentovi Evu Moralesovi,“ napsal na twitteru venezuelský vůdce Maduro. Podle něj byl Morales donucen k odchodu po třech týdnech demonstrací proti jeho znovuzvolení a proto, že ho opustila armáda. Maduro rovněž vyzval k mobilizaci za záchranu životů domorodých Bolivijců, kteří jsou podle něj oběťmi rasismu.

Argentinský prezident Fernández rovněž prohlásil, že proti Moralesovi je veden puč. „Zhroucení institucí v Bolívii je neakceptovatelné. Bolivijský lid si musí co nejdříve, ve svobodných a informovaných volbách, zvolit svou příští vládu,“ uvedl levicový politik na twitteru. Také levicová nikaragujská vláda v neděli odsoudila údajný „státní převrat“ a „fašistické praktiky, které ignorují ústavu, zákony a instituce, které určují demokratický život zemí“.

Mexiko nabídlo Moralesovi azyl

Mexiko podle tamního ministra zahraničí Marcela Ebrarda odmítlo vojenskou operaci, která tam údajně probíhá, a varovalo před možným převratem. „Toto odmítáme. Podobá se to tragédiím, které potřísnily krví naši Latinskou Ameriku v minulém století,“ napsal Ebrard na twitteru. Dále oznámil, že země už na svém velvyslanectví v La Pazu přijalo 20 bolivijských představitelů a nabízí azyl Moralesovi, pokud ho bude chtít.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador napsal, že jeho země oceňuje „odpovědný přístup prezidenta Bolívie Eva Moralese, který dal přednost odstoupení, než aby vystavil svůj lid násilí“.

Peru vyzvalo k obnovení „pokojného života“ v Bolívii. Peruánská vláda rovněž vyzvala ke konání transparentních voleb za pomoci OAS.

Kolumbijská vláda volala po urychleném svolání stálé rady OAS s cílem „hledat řešení složité institucionální situace“ v Bolívii. Podle Kolumbie je třeba zajistit, aby se bolivijští občané mohli svobodně vyjádřit ve volbách a zvolili si novou vládu. Kolumbijský ministr zahraničí Carlos Holmes Trujillo už 4. listopadu na mimořádném zasedání stálé rady OAS vyzval bolivijskou vládu, aby uspořádala druhé kolo voleb mezi Moralesem a opozičním kandidátem Carlosem Mesou.

Chile v neděli prostřednictvím svého ministerstva zahraničí vyjádřilo znepokojení nad přerušením volebního procesu v Bolívii a vyzvalo k urychlenému a mírovému řešení.