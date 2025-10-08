Explodující obrněnce létaly vzduchem. Ukrajinci ukázali nálet na ruskou kolonu

  9:19
Co do těch svých bombiček dávají? Podobné otázky musí napadnout každého, kdo zhlédnul efektní video ukrajinského dronového náletu na kolonu ruských obrněnců a tanků kdesi v Doněcké oblasti.

Nálet několika kvadrokoptér na ruskou kolonu se odehrál poblíž vesnice Maksimijivanka východně od Kurachove v Doněcké oblasti. Jde o archivní záběry, Rusko tuto oblast dobylo v prosinci 2024. Na veřejnost se ovšem dostaly až nyní.

„V důsledku úderů se podařilo zastavit pohyb nepřátelské kolony na tomto úseku fronty. Zničili jsme dvě bojová vozidla pěchoty a jeden tank,“ konstatuje pod videem ukrajinský portál Censor.net.

Záběry se pochlubili dronaři z Lasar’s Group, jednotky spadající pod 27. pečerskou brigádu ukrajinské Národní gardy. Jde o jednu z nejefektivnějších dronových jednotek ukrajinské armády, v průběžném hodnocení se pohybuje na šestém místě interního žebříčku.

Podle magazínu Forbes za více než tři a půl roku války zasáhla více než 40 tisíc cílů a zničila ruskou techniku v hodotně 12 miliard dolarů. Svůj název získala podle velitele Pavla Jelizarova, který se do invaze živil jako televizní producent. V pondělí stejná jednotka ukázala likvidaci ruského systému PVO Buk-M1.

