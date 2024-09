Ruský vliv v sídle britských premiérů? Kocoura Larryho potrápí sibiřský obr

„Celé léto jsme s dětmi debatovali o tom, že bychom si pořídili psa. Každý na to měl jiný názor, výsledkem je, že budeme mít místo psa kotě. Bude to plemeno sibiřské kočky, moje dcera už si ji vybrala,“ prozradil Starmer v rozhovoru pro BBC. Výběr to jistě není náhodný a tak trochu souvisí s původním přáním pořídit si psa.

Sibiřské kočky jsou v dospělosti nepřehlédnutelná a až desetikilová zvířata. Jak už název kočky napovídá, pochází z Ruska, je otužilá, klidná a velmi dobře se snáší s dalšími zvířaty. Psům se podobá i v tom, že je velmi fixovaná na své majitele, na rozdíl od ostatních koček se nebojí ani vody.

Odolnost se bude novému mazlíčkovi hodit, spřátelit se bude muset s rodinnou kočkou Starmerových JoJo. Premiér v rozhovoru prozradil, že i ona měla po přesídlení do Downing Street 10 menší problémy, z domova byla zvyklá na malá vrátka ve dveřích. „Ve dveřích, které odolají i výbuchu bomby, ale nic takového být nemůže,“ prozradil Starmer.

Hvězda jménem Larry

A pak je tu ještě jedna výzva, jmenuje se Larry a nese oficiální titul Vrchního myšilova úřadu vlády. Funkci zastává od roku 2011 a přebývá přímo v sídle premiéra. Má oficiální účet na řadě sociálních sítí a příchod nového kotěte už glosoval i na X. „Kotě se bude muset Larrymu řádně hlásit,“ uvedli správci jeho profilu.

Do Downing Street 10 ho přivedl David Cameron, který ho adoptoval z nedalekého útulku Battersea Dogs & Cats Home. Od té doby mourovatý elegán působil i pod Theresou Mayovou, Borisem Johnsonem, Liz Trussovou, se kterou se během jejího jepičího mandátu ani nestačil skamarádit, a Rishim Sunakem.

Larry se stal během let miláčkem veřejnosti a především novinářů, kteří šelmu z čekání na premiérovy projevy důvěrně znají a rozmazlují ji. Oficiální webová stránka britské vlády uvádí, že hlavní zodpovědností kocoura je řešit problémy s nezvanými myšími návštěvníky. Do jaké míry se mu to daří, není jasné, podle webu se totiž stále věnuje taktickému plánování.

Od roku 1920 se koček v roli lovce myší v úřadu vystřídalo mnoho. Jednou z nich byl například legendární Humphrey, který zažil závěr vlády železné lady Margaret Thatcherové a působení jejího následníka Johna Majora, až ho v roce 1997 na odpočinek poslal Tony Blair. Humphrey byl i na výplatní listině a oficiálně pobíral sto liber ročně. Po škrtech v rozpočtu za Davida Camerona náklady na Larryho převzali zaměstnanci úřadu.