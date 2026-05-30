Další záchrana ze zatopené jeskyně v Laosu. Záchranářům pomohl pokles vody

Autor: ,
  13:44
Záchranářům v Laosu se v sobotu podařilo evakuovat další čtyři vesničany, kteří před deseti dny uvázli v zatopené jeskyni. Povedlo se to díky klesající hladině vody odčerpávané pumpami. Prvního ze sedmičlenné skupiny dostali potápěči ven již v pátek. Dva lidé se nadále pohřešují.
Vesničan nalezený v zaplavené jeskyni v laoské provincii Sajsombún čeká na záchranu. (27. května 2026) | foto: UncreditedČTK

Vesničané vstoupili do jeskyně v provincii Xaisomboun, přibližně 120 kilometrů severně od metropole Vientiane, 19. května. Podle laoských médií v jeskyni hledali zlato, přestože úřady opakovaně varovaly před možným nebezpečím. Cestu zpět jim zablokovaly bleskové povodně.

Jeskyňáře uvízlé pod zemí vyprošťovalo 80 zachránců. Všichni jsou v pořádku

Jednomu se přesto podařilo z jeskyně včas dostat, takže se o skupině v jeskyně dozvěděli lidé ve vesnici.

Ve středu potápěči nalezli pět vesničanů v chodbě asi 300 metrů od vstupu do jeskyně. Páteční záchranná akce trvala podle agentury AP přibližně 30 minut. Jeden z mužů se s pomocí záchranáře dostal ven náročnou cestou zaplaveným prostorem a úzkým tunelem.

Na Maledivách našli těla čtyř Italů, kteří zahynuli v podvodní jeskyni

V sobotu nízká hladina vody umožnila potápěčům, kteří vesničanům přinesli pitnou vodu a jídlo, z jeskyně se zbývající čtveřicí vystoupit.

Na místě pomáhají i potápěči z několika zemí, kteří se v roce 2018 podíleli na záchranné akci v zaplavené jeskyni v severním Thajsku. Tehdy bylo po více než dvou týdnech zachráněno 12 chlapců a jejich fotbalový trenér.


