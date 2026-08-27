Lanovka vyjížděla ze stanice nacházející se v nadmořské výšce 2 700 metrů, když se náhle srazila s ramenem jeřábu. Uvnitř ní bylo padesát lidí.
Starosta města Jean-Yves Noyrey uvedl, že lanovky jsou navrženy tak, aby se v případě náhlého brzdění samy stabilizovaly. Když však kabina narazila do jeřábu, lidi to srazilo a začali se uvnitř klouzat.
„Mysleli si, že zemřou,“ podotkl starosta, „ale řidička zareagovala dobře a zacouvala, aby kabinu vyrovnala.“
„Najednou jsme všichni spadli na zem. Průvodce, který byl v přední části kabiny, měl viditelně zlomená žebra. Viděl jsem člověka s roztrženým obočím a jedno dítě mělo vyražené zuby. Myslím, že někteří lidé si poranili koleno, jiní rameno,“ popsal dramatické chvíle portálu Le Dauphiné Libéré jeden rekreant, který byl v kabině v momentě nárazu.
|
Za tragický pád lanovky na Ještěd navrhla policie obžalovat firmu a tři lidi
Prefektura oznámila, že při při nehodě 23 lidí utrpělo zranění, z toho tři vážně. Pět lidí, včetně těhotné ženy, bylo letecky transportováno do Univerzitní nemocnice Grenoble Alpes.
Příčina nehody se ještě vyšetřuje. Policie nevylučuje, že jeřábník zapomněl, že nad ním projíždí lanovka.