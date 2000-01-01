náhledy
Bouře Austen zasáhla západ Evropy. Ve Francii se bez elektřiny ocitlo téměř 300 tisíc domácností, letecké spoje a vlaky nabíraly zpoždění. Výpadky proudu zaznamenaly i tisíce britských domácností, zatímco Belgie evidovala čtyři zranění.
Autor: Reuters
Francouzská meteorologická agentura Météo-France vydala oranžovou, druhou nejvyšší výstrahu pro velkou část severozápadu s tím, že silný vítr a bouřky měly pokračovat do pátečních pozdních hodin.
Autor: Reuters
Popadané stromy a částečně zaplavené silnice v zemi narušily dopravu na několika železničních tratích i dálnicích. Varování před bouří v Belgii platily až do sobotního rána.
Autor: Reuters
Očekávaly se výpadky v provozu pařížské příměstské železnice, zatímco v Normandii už byl železniční provoz pozastaven, uvedl francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot.
Autor: Reuters
V centru belgické metropole Bruselu spadl na terasu restaurace velký strom, který roztrhal markýzu a rozbil dřevěný nábytek. Zranil také tři lidi sedící u venkovních stolů, v ohrožení života ale nejsou. V nemocnici skončil člověk, na kterého v jedné z obytných čtvrtí spadla větev.
Autor: Reuters
Během bouře sledovali lidé vlny, které se lámaly o útesy u pevnosti Sokoa v Saint-Jean-de-Luz ve Francii.
Autor: Reuters
Extrémní počasí se dotklo také letecké dopravy ve francouzské metropoli. Lety z letiště Charlese de Gaulla byly přesměrovány na letiště Orly. Na obou hrozí zpoždění i rušení spojů, stejně jako v západním Nantes. Očekávají se i odklony na další francouzská a evropská letiště.
Autor: Reuters
Tlaková níže přinesla do celé Evropy déšť a vítr o rychlosti až 179 kilometrů za hodinu. Britská společnost National Grid uvedla, že technici museli v souvislosti s bouří obnovit dodávky elektřiny do více než 12 tisíc domácností.
Autor: Reuters
V sobotu se v některých oblastech očekávají nárazy větru o rychlosti zhruba 110 až 130 kilometrů v hodině.
Autor: Reuters
Francouzská energetická společnost Enedis sdělila, že kvůli bouři zůstalo bez elektřiny téměř 300 tisíc zákazníků. Většina výpadků byla v Bretani na západním pobřeží a v Normandii na severu země.
Autor: Reuters
Druhá bouře nazvaná Boelo by měla podle britské meteorologické služby Met Office o víkendu zasáhnout Severní Irsko, Skotsko a části severní Anglie.
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S podobnou situací se potýkali i obyvatelé Tchaj-wanu. Tajfun Champi tam připravil o život jednoho člověka a stovky dalších zranil. Statisíce lidí navíc neměly elektřinu.
Autor: Reuters
Champi sice Tchaj-wan nezasáhl přímo, bouře byla ale natolik rozsáhlá, že na ostrov měla velký dopad.
Autor: Reuters
Déšť a silný vítr, který vyvracel stromy, pokračoval přes noc až do dnešního rána místního času (noc na sobotu SELČ).
Autor: Reuters
Tchajwanské ústřední krizové středisko evidovalo do pátečního večera 350 zraněných. Jedinou obětí je muž, kterého strhly vlny na jihu ostrova.
Autor: Reuters
Bez proudu se kvůli bouři ocitlo 280 tisíc domácností. Do sobotního rána byly dodávky obnoveny u 80 procent z nich.
Autor: Reuters
Na hlavním tchajwanském mezinárodním letišti bylo v pátek zrušeno 563 letů. V sobotu k nim přibylo dalších 261.
Autor: Reuters
Bouře po celém ostrově vyvracela stromy a zničila i některé menší stavby. V Tchaj-peji se například zřítil strop vysokoškolské koleje.
Autor: Reuters
Bouře však podle tchajwanských meteorologů od rána slábla a do večera mají být výstrahy před tajfunem pro pevninu zrušeny. Champi má poté postupovat směrem k Japonsku.
Autor: Reuters