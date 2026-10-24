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Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní
Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...
Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...
Otočka šéfky AfD. Extremistu kritizovala, nyní by jí nevadil ani jako ministr
Uniklá interní korespondence nacionalistické Alternativy pro Německo (AfD) odhaluje zákulisní informace o vztahu spolupředsedkyně strany Alice Weidelové a jejího durynského lídra Björna Höckeho....
Rozpočtová rezerva podle Okamury. Pro ČT a ČRo chce peníze na živelní pohromy
Vládní rozpočtová rezerva, z níž chce předseda Sněmovny Tomio Okamura platit výdaje České televize a Českého rozhlasu, jsou finanční prostředky vyčleněné ve státním rozpočtu na krytí nepředvídaných a...
VIDEA TÝDNE: Napadení řidičky na D6, výkřiky o menopauze a kuriózní smrt kněze
Terčem surového útoku se stala řidička, která v omezení na dálnici D6 dodržovala rychlost. Jiný řidič ji kvůli tomu vybrzdil a brutálně napadl. Vše sledovala osmiletá dcera řidičky, která měla v...
Veterináři budou na Českobudějovicku likvidovat chov slepic kvůli salmonele
Veterináři budou kvůli opakovanému výskytu salmonely likvidovat chov slepic v Dyníně na Českobudějovicku. Utratit bude nutné přes 30.000 nosnic, sdělil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr...
Jste zločinci a podvodníci, řekl Havel. Chtěli to v koalici, bránil se Macinka
Rušení televizních a rozhlasových poplatků vyvolalo další spor v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel obvinil koalici z útoku na nezávislost médií. „Jste zločinci...
Srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku nepřežil jeden z řidičů
Šestatřicetiletý řidič v neděli nepřežil srážku dvou aut v Bečově nad Teplou na Karlovarsku. Na místě přistával i vrtulník záchranné služby, řidiči ale nebylo pomoci.
Bradáčová varovala před ztrátou důvěry. Nechutné, míní o nočním hlasování Decroix
Podle nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové potřebují veřejnoprávní nezbytnou míru důvěry veřejnosti. Bezprecedentní situaci v Poslanecké sněmovně a páteční schválení zrušení koncesionářských...
Odmítly ruský pas, byly označeny za špionky. Ruské lágry ničí ukrajinské ženy
Kolikrát jsem ji prosila, aby ukrajinskou vlajku sundala, aby nedráždila vzteklé psy a neprovokovala je – ale nedala si říct. Těmito slovy Olga Chupaková vzpomíná na svou sestřenici Irinu Gedzykovou.
Staroměstské náměstí čeká protest proti rušení poplatků. Svolal ho Milion chvilek
Na pražském Staroměstském náměstí v neděli proběhne demonstrace proti návrhu vládní koalice ANO, SPD a Motoristů na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Svolal ji spolek Milion chvilek pro...
Peníze ČT a ČRo nepůjdou ze schodku, míní Okamura. Neušetříte vůbec nic, řekl Fiala
Financování médií ze státního rozpočtu nepůjde na úkor jeho schodku. Předseda Sněmovny Tomio Okamura se na postup při projednávání zrušení televizních a rozhlasových poplatků připravoval tři dny....
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
„Získat právo volit nestačí.“ Jak Liga voliček podporuje Američany dnes
Občanskou organizaci Liga voliček ve Spojených státech založily před 106 lety vůdkyně hnutí sufražetek, které bojovaly za volební právo žen. Jejich pokračovatelky dnes informují Američany o volebním...
V Srbsku začaly volby. Vučić bojuje o moc, proti němu stojí studentské hnutí
V Srbsku se v neděli ráno otevřely volební místnosti. Obyvatelé zde budou rozhodovat o novém parlamentu. Podle médií dojde v balkánské zemi k souboji mezi populistickým vůdcem Aleksandarem Vučičem a...