Maďarsko čeká boj o moc. Šéfa diplomacie mohou obvinit z vlastizrady, říká politolog

Vladimír Vokál
  20:00
Změna moci nebude v Maďarsku hladká a může ji komplikovat silně prorostlý systém institucí i vliv oligarchů, soudí politolog Ladislav Cabada z Filozofické fakulty Západočeské univerzity. V Rozstřelu popisuje, co čeká Maďarsko po porážce Viktora Orbána a nástupu Pétera Magyara. Podle něj navíc u některých lidí z Orbánova okolí nelze vyloučit ani podezření z vlastizrady.

Rozstřel

Elon Musk na sociálních sítích prohlásil, že se porážkou Orbána do Maďarska vrací George Soros. Co tomu říkáte?
To je zcela absurdní tvrzení. George Soros se do Maďarska mohl vrátit, ale nikdy se nevrátil. Řekl bych, že pokud se něco do Maďarska vrací, tak je to určitá naděje, že bude evropštější, demokratičtější a že to nebude země, odkud zejména mladí lidé utíkají jinam.

Vy máte pestré osobní zkušenosti z akademické sféry v Maďarsku. Řekněte mi, skutečně docházelo za Orbána v Maďarsku k omezování akademických svobod?
Bezpochyby ano. Znám lidi, kteří pracovali na konkrétní univerzitě, a jednoho dne jim přišel dopis, že jejich pracovní místo se ruší a buď mohou nastoupit na režimem nově zřízenou univerzitu pod dohledem strany Fidesz, anebo se jejich pracovní místo ruší bez náhrady. A v zásadě v tomto duchu situace trvala celých 16 let. Mimochodem, univerzity jsou dnes řízeny správními radami, v nichž primárně zasedají Orbánovi partneři ze strany Fidesz, maďarští ekonomičtí oligarchové propojení s Orbánovou ekonomicko-politickou chobotnicí. Je tedy velká otázka, jak dlouho a jakým způsobem bude docházet k napravování této situace a k obnovování toho, čemu říkáme akademické svobody.

Viktor Orbán uznal porážku. Myslíte si, že přechod jedné moci na druhou bude plynulý a bez jakýchkoliv komplikací?
Myslím si, že nebude. Viděli jsme případ Polska, kde vláda PiS trvala jen osm let a měla podobné rysy jako vláda Viktora Orbána. A dodnes tam pozorujeme situaci, kdy je nová vládní většina ve sporu s prezidentem, což je asi přirozené, ale zejména s Ústavním soudem. Dokonce jde vláda tak daleko, že velmi často nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu, protože ho označuje za nelegitimní instituci. A v tomto duchu bude pravděpodobně vypadat i maďarské vládnutí, protože Orbán nainstaloval řadu konkrétních lidí spojených s ním samotným a s jeho politickou stranou na dlouhá funkční období do Ústavního soudu, do mediální rady, do ekonomické rady a dalších struktur. Ostatně Péter Magyar už ve svém povolebním vystoupení řekl, že věří, že prezident rezignuje, stejně jako někteří klíčoví představitelé institucí, o nichž jsem mluvil.

Maďarský premiér Viktor Orbán přiznal porážku v parlamentních volbách (12. dubna 2026)
Lídr strany Tisza Péter Magyar hovoří v den parlamentních voleb v Budapešti. (12. dubna 2026)
Hostem pořadu Rozstřel je politolog Ladislav Cabada ze Západočeské univerzity v Plzni. Pořad moderuje Vladimír Vokál.
A myslíte si, že odejdou? Že Magyara poslechnou?
To si nemyslím. Myslím si, že mnozí z nich se budou snažit udržet. Ostatně je potřeba zdůraznit i druhou stranu věci: Péter Magyar bude muset nějakým způsobem postavit novou politickou moc a vládu. Jeho politická strana Tisza bývá obviňována z toho, že nemá dostatek personálu, což může být i pravda. Často se také poukazuje na to, že pravděpodobně sestaví spíše technokratickou než ideově založenou vládu. A v tomto ohledu lze předpokládat, že pokud půjde o jedince či skupiny, kteří nebyli přímo napojeni na Fidesz a za nimiž není nějaká přímá, jasně dohledatelná problematická minulost, bude spíše tendence je v systému zachovat, protože by se mohlo stát, že se některé instituce úplně vyprázdní.

Napadají mě teď dva nepříliš optimistické scénáře. Ten první: Magyar sice vyhrál, ale mohl by dopadnout tak trochu jako Petr Fiala v Česku a svým opatrným vládnutím nakonec Orbána v dalším funkčním období vrátit k moci. Nebo druhý scénář: Z Pétera Magyara, který není žádný beránek, se nakonec také vyklube autoritář a současný systém využije ke své moci. Jsou tyto scénáře pravděpodobné?
U toho prvního bych řekl, že rozdíl spočívá hlavně v tom, že Péter Magyar v tuto chvíli disponuje v rámci své politické formace ústavní většinou. Nemusí tedy testovat koaliční vládu, nemusí se ohlížet na to, jakým způsobem udrží konsensus ve vládě, jako to musel dělat Petr Fiala a spálil na tom mnoho energie i času. Samozřejmě je otázka, jak konzistentní je struktura strany Tisza a jak moc může docházet k vnitřním konfliktům. Já si ale myslím, že pokud byli hnáni hlavně touhou vyhrát – mimochodem v situaci, kdy si nebyli jisti, a myslím si, že si skutečně nebyli jisti tím, že nejen vyhrají, ale že poražený uzná výsledky voleb a nebude blokovat změnu vlády – tak v tomto ohledu budou minimálně v nějaké první periodě, dlouhé rok, možná 18 měsíců, velmi loajální. Tedy pokud by nedošlo k nějakému dramatickému odklonu Pétera Magyara od toho, co si domluvili, anebo pokud by nevyplavaly na povrch nějaké dramaticky kompromitující informace.

A druhý scénář?
Ten druhý scénář neumím odhadnout. Přiznám se, že z naší zkušenosti s přechodem od nějakých forem nedemokracie k demokracii víme, že tam samozřejmě existuje velké pokušení změnu urychlovat. Zažili jsme to koneckonců i v Československu. Připomeňme si nešťastnou větu Václava Klause, která byla pochopitelná, ale nešťastná, že opozice brzdí vládnutí. Ono je logické, že opozice vládnutí brzdí, ale prezentovat to jako negativum je vždy velký problém. Je otázka, podle čeho bude úspěšnost Pétera Magyara a jeho vlády měřena. Jestli ekonomicky, nebo třeba podle zlepšení fungování institucí či některých veřejných politik. Hodně se v předvolební kampani mluvilo o zdravotnickém systému, který je v Maďarsku skutečně dlouhodobě v rozkladu. K tomu bude Péter Magyar potřebovat nejen lidi, ale také prostředky. Řekl bych tedy, že nakonec bude rozhodovat hlavně to, jak se mu podaří navázat spolupráci s Evropskou unií, vrátit Maďarsko plně do mechanismu evropského sociálního modelu a s využitím podpory evropské úrovně a evropských financí nějakým způsobem oživit vnitřní politiku v Maďarsku.

A podle vás – je toho schopen? Je to člověk, který má za sebou dlouhou minulost ve Fideszu. Byl Orbánovi blízký i hodnotově. Jeho projevy před volbami byly velmi ostré. Není to opravdu žádný beránek. Myslíte si, že to bude proevropský politik, který předvede změnu, jako ji v Polsku po vládě PiS předvedl Donald Tusk?
Zdůraznil bych, že strana Tisza je součástí Evropské lidové strany, tedy evropského mainstreamu. V tomto ohledu bych řekl, že skutečně i to, jakým způsobem se Tisza musela odlišit od Fideszu, který se posunul na národně-konzervativní pozice, ji trochu posouvá spíše ke středu, k nějakým křesťansko-demokratickým principům. Napadlo mě při vaší otázce také jedno srovnání, které možná ne každého napadne. Ve Slovinsku byl kdysi posledním předsedou komunistické strany, respektive Svazu komunistů Slovinska, Milan Kučan. Mnozí čeští disidenti jím pohrdali, protože to byl bývalý komunista. A pak se ukázalo, že právě on byl výrazným garantem přechodu k demokracii a liberálním principům. Myslím si tedy, že i takovýto obrat by v tomto ohledu mohl být uvěřitelný. A pak je tam třetí věc. Volební kampaň byla logicky redukována na dva lídry, Orbán versus Magyar. Stejně jako za Viktorem Orbánem stál a stojí velmi silný stranický aparát a řada mimochodem velmi schopných a inteligentních lidí – to je potřeba zdůraznit – tak totéž platí i pro Pétera Magyara.

Moc nad Maďarskem převzal Soros, lituje Musk. USA sázely na Orbána

Není to formace jednoho muže?
On v kampani postupně představoval některá klíčová jména, nominanty na některé důležité pozice v budoucí vládě. I proto jsem zmínil slovo technokratický. Jsou to velmi často lidé s dobrým vzděláním, s dobrým rozhledem a velmi často pracující pro nějaké mezinárodní struktury, s dobrou zkušeností. Řekl bych, že důležité bude právě to, jakým způsobem sestaví tým kolem sebe, jakou důvěru mu dá, nakolik ho nechá pracovat a jak moc bude naopak schopen a připraven své lidi kontrolovat tak, aby se mu vládnutí nerozpadlo pod rukama.

Nebudou ho brzdit oligarchové, kteří jsou v tuto chvíli v Maďarsku extrémně vlivní?
V zásadě je otázka, jakým způsobem bude možné oddělit ekonomický a politický systém. On totiž prorostl. Když to dáme na příkladech klíčových aktérů typu Lőrince Mészárose a některých dalších, tak to jsou lidé, kteří kromě svého byznysu jsou napojeni právě na stranu Fidesz, případně na jejího aliančního partnera, tedy křesťanské demokraty. Současně jsou v systému zaháčkováni i jinak. Řídí nějakou nadaci, nebo jsou třeba ve správní radě univerzity, vlastní fotbalový klub a podobně. Je velká otázka, jak se dá v demokracii, kterou pravděpodobně bude chtít Tisza nyní stavět nebo obnovovat, proti těmto lidem zasahovat ve sféře, která není přímo politická – tedy jak zpochybnit například jejich vlastnictví. Tady si myslím, že to bude velká výzva pro celou vládu i celý obnovovaný model: jak dokáže využít policii, soudnictví a celý aparát tak, aby byl funkční a nezdržoval procesy, které bude muset nepochybně zahájit. Máme totiž podezření, že někteří členové Orbánovy vlády v podstatě fungovali na hraně vlastizrady. A současně: jak nenarušit princip, že v liberální demokracii je osobní vlastnictví nedotknutelné, pokud není jasně právně zpochybněno.

Nebo jinak řečeno: čekají nás čistky?
Já si nemyslím, že nás čekají čistky. Myslím si, že podstatné bude to, že Magyar bude chtít dosadit do klíčových pozic lidi, jimž důvěřuje. Samozřejmě je potřeba říci, že Orbánův systém je velmi zabetonovaný. Dejme si jeden příklad. Už 15 let v Maďarsku platí, že všechny úředníky, kteří pracují ve státní službě, může vzdělávat jediná univerzita. Je to tedy systém velmi jasně kontrolovaný. Mimochodem rektora té univerzity jmenuje přímo předseda vlády. Tady čekám, že nový předseda vlády tohoto rektora změní. Tady čekám, že může dojít k poměrně zásadní změně legislativy, tedy že řekne, že úředníkem nemusí být pouze absolvent této konkrétní univerzity, ale otevře zákon o státní službě. Řekl bych ale, že podstatné bude, jak udržet na jedné straně funkčnost toho modelu a na druhé straně určitou legitimitu a kredibilitu celého postupu.

Opravdu neexistuje v Maďarsku svoboda médií?
V zásadě u elektronických a tištěných médií téměř neexistuje. To znamená jednu věc: ta média, která byla nějakým způsobem svobodná, byla zlikvidována. Dobře je to vidět na kdysi nejčtenějším deníku Népszabadság, tedy Svoboda lidu, který byl nejprodávanějším deníkem v zemi. Jednoho dne novináři přišli do práce, budova byla zamčená a médium bylo zrušeno, protože bylo ovládnuto oligarchou blízkým Orbánovi, a ten ho prostě zrušil. Tohle je příklad, který dobře ilustruje, jakým způsobem byla média v Maďarsku v posledních letech buď likvidována, anebo se konformizovala. Velmi často mluvíme o nějaké formě autocenzury, ale třeba v případě státní televize už to není ani autocenzura. Je to skutečně aktivita, která je přímo prorostlá s vládou: výběrem toho, kdo je zván do televizních relací, volbou témat i slovníku, kterým se tato témata rámují. To všechno bylo jednoznačně propojeno s vládou politické formace Fidesz.

Znamená to, že by těm oligarchům mohla být média odebrána? Jak to mám chápat?
Upřímně řečeno, myslím si, že prvním krokem bude rozpuštění toho konglomerátu, který je kryt tou řekněme kvazi-nevládní mediální strukturou. Je otázka, nakolik do toho promluví i to, že se média sama o sobě proměnila technologicky i jinak, myslím tím hlavně elektronická média, digitalizaci a tyto procesy. Nicméně myslím si, že vlajkovou lodí bude nějakým způsobem rekonstrukce nebo vybudování nového typu médií veřejné služby, protože právě tam bude možné poměrně rychle navnímat odlišnost mezi tím, jak byla maďarská politika mediálně pokrývána v posledních 16 letech a jak by měla být pokrývána v demokratickém státě.

Co zahraniční politika? Dojde k zásadní změně? Když jsem poslouchal Magyarova vyjádření před volbami, úplně jsem nezaznamenal nějaký zásadní obrat vůči Ukrajině nebo Rusku. Dokonce hovoří i o možné revizi Benešových dekretů. Takže národovecký přístup v něčem zůstane?
Začnu asi od konce, u Benešových dekretů. Ta otázka je pro maďarskou společnost i politiku velmi citlivá, ale v zásadě byla dlouhá léta u ledu. Poslední, kdo s Benešovými dekrety nějak intenzivně pracoval, byl Viktor Orbán, a to v období kolem roku 1998, kdy vyrazil na takovou předvolební cestu do Mnichova a do Vídně a proti vyšehradské ose budoval osu revizionistů. Pak to bylo dlouho u ledu a znovu se to oživilo až ve chvíli, kdy současná Ficova vláda na Slovensku využila platformu Benešových dekretů k tomu, aby mohla efektivně zabavovat majetky, zejména pro výstavbu infrastruktury typu železnic a dálnic, a nemusela se s vlastníky dohadovat. Tam, kde se u nich prokázala maďarská etnicita, to zabavovala bez náhrady. Pozoruhodné bylo, že Viktor Orbán k tomu mlčel. A právě tehdy Péter Magyar zdůraznil, že je to nespravedlivé, že je to v rozporu s evropskými principy a že je potřeba na to poukázat. Já si tedy myslím, že jeho poznámka k Benešovým dekretům se týká přímo této věci. Není namířena proti české politice nebo českému právu, ale spíše proti tomu, zda je více než 80 let po válce ještě možné s Benešovými dekrety nějak pracovat, a tím omezovat základní lidská práva na základě etnicity nebo národnosti.

Orbán roli poraženého zvládl. Je na Magyarovi, aby tento příběh sloužil ke cti Maďarům

A v širším kontextu zahraniční politiky?
V širším kontextu určitě zahraniční politika nebude otočena o 180 stupňů, to asi čekat nelze. To, co bych ale zdůraznil, je, že z hlediska vztahu k Rusku určitě nebude podbízivá. Orbán společně s Péterem Szijjártem byli aktéry, kteří Putinovi skutečně šli na ruku, což je dnes už myslím dobře dokumentováno. U Pétera Magyara slyšíme spíše pragmatický přístup typu: „Maďarsko se nemůže úplně vzdát zdrojů.“ Ostatně i Evropská unie má nastavené mechanismy výjimek, které je možné diskutovat, a minimálně ještě více než rok mohou některé členské země EU odebírat ruský plyn a ropu. Pro Orbána to byla politická karta, která nebyla podložena argumenty.

Myslíte si, že najde Péter Magyar cestu k Andreji Babišovi?
Já myslím, že to bude zkoušet. Myslím si, že Péter Magyar bude hledat cestu ke všem. Mimochodem, jestli bych někde čekal konfliktní vztahy, tak to bude osa Magyar–Fico.

Myslíte si, že vítěz voleb požene Viktora Orbána k odpovědnosti? Že by Orbán mohl jít „sedět“?
Začnu od konce. Myslím si, že Orbán nepůjde „sedět“, a to z řady důvodů. Jednak má poslaneckou imunitu a hlavně si myslím, že v tuto chvíli není úplně jasné, z čeho konkrétně by měl být obviněn. Samozřejmě ale Orbánova rodina je rodinou ekonomických oligarchů. Jeho otec je jedním z největších boháčů. Jeho zeť, manžel jeho dcery Ester, patří do desítky nejbohatších Maďarů. Pokud by tedy orgány činné v trestním řízení zjistily, že Viktor Orbán byl přímo zapleten do aktivit souvisejících s korupcí, ekonomickou kriminalitou a podobně, pak to možné je. Otázka ovšem je, zda by tyto věci šly rychle. Ale dodám, že to se nemusí týkat Orbánových spolupracovníků. Zmínil jsem ministra zahraničí Pétera Szijjárta. Já si myslím, že tady by skutečně trestněprávní kvalifikace mohla jít až k vlastizradě.

Babiš gratuloval Magyarovi, zve ho do Česka. Chce s ním mít blízký vztah

A co menšiny? LGBT komunita? Myslíte si, že tam nastane nějaká změna? Myslíte si, že Magyar ustoupí a změní v této oblasti legislativu?
Já si myslím, že ustoupí a legislativu změní. Nebude to dělat nějak halasně. Skoro si myslím, že to bude do určité míry odporovat i jeho osobnímu naturelu. On je konzervativec. Současně ale podle mě půjde cestou „žít a nechat žít“, protože ta mu umožní jednak udržet Tiszu pohromadě, jasně se vymezit vůči Orbánovi a současně budovat mosty směrem k Bruselu.

Není Tisza jen formace jednoho muže? Budou problémy při předání moci kvůli institucím blízkým Orbánovi (policie, armáda)? Bude nutné zasahovat do vlastnictví médií? Co znamenají první zahraniční cesty Magyara (Varšava–Vídeň–Brusel)? A najde na Orbánovi za 16 let něco pozitivního? I na to odpovídal Ladislav Cabada v Rozstřelu.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Sledujeme online
Prezident Donald Trump během slavnostního uvedení do úřadu ministra pro vnitřní...

Americký prezident Donald Trump a Írán odsouhlasili pákistánský návrh na dvoutýdenní příměří. Došlo k tomu zhruba hodinu a půl před tím, než vypršelo ultimátum, které dal Trump Íránu a ve kterém...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Maďarsko čeká boj o moc. Šéfa diplomacie mohou obvinit z vlastizrady, říká politolog

Hostem pořadu Rozstřel je Ladislav Cabada, politolog, historik a filozof.

Změna moci nebude v Maďarsku hladká a může ji komplikovat silně prorostlý systém institucí i vliv oligarchů, soudí politolog Ladislav Cabada z Filozofické fakulty Západočeské univerzity. V Rozstřelu...

13. dubna 2026

Srážka autobusu a dalších aut na dálnici D2 u Lanžhotu si vyžádala dva zraněné

Při srážce dvou autobusů, z nichž jeden patří společnosti Flixbus, na dálnici...

Na pátém kilometru dálnice D2 u Lanžhotu ve směru na Brno došlo k dopravní nehodě autobusu a několika dalších vozidel. Ke srážce došlo okolo 18:20 a na místě jsou dvě lehce zraněné osoby. Provoz na...

13. dubna 2026  19:31

Maďaři chtějí naprostou změnu režimu, řekl Magyar. Poděkoval Rusku a Číně

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl v pondělí šéf vítězné strany Tisza Péter Magyar. Zopakoval, že místo Maďarska je v Evropě. Za jeden z prvních úkolů své...

13. dubna 2026  14:51,  aktualizováno  19:21

Trump už se vidí jako spasitel. Obrázek ve stylu Ježíše odsuzují i jemu věrní věřící

Americký prezident Donald Trump se na své síti Truth Social přirovnal k Ježíši...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social sdílel obrázek, na němž je oděný do bílého roucha s rudým pláštěm a podobně jako Ježíš Kristus léčí nemocného. Dílem umělé...

13. dubna 2026  18:08,  aktualizováno  18:54

Zničíme íránské lodě, které se během blokády přiblíží k americkým, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump v pondělí na své sociální síti pohrozil likvidací íránských lodí, které se přiblíží k těm americkým, jež budou provádět námořní blokádu. Vysoký íránský zákonodárce...

13. dubna 2026  17:14,  aktualizováno  18:31

Nemoc, která se nevyhnula ani princezně. Čeští lékaři se na plicní fibrózu více zaměří

Ilustrační fotografie

Při vyšetřování rizika rakoviny plic se lékaři nově zaměřují i na plicní fibrózy. Onemocnění zhoršující činnost tohoto orgánu postihuje častěji kuřáky, ve věku 55 až 74 let se vyskytuje až u čtyř...

13. dubna 2026  18:16

Tejcův resort na bitcoinovou kauzu povolal známého právníka, může to stát i miliony

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s bitcoinovou kauzou povolalo známého právníka Jaroslava Ortmana. Za jeho služby může zaplatit i několik milionů korun. Už na začátku roku resort informoval,...

13. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  18:10

Chceme, aby se větrné elektrárny nestavěly tam, kam nepatří, řekl Turek

Vládní zmocněnec Filip Turek přichází na dnešní jednání vlády, kde se rozhoduje...

Podařilo se nám šestkrát snížit plochu akceleračních zón kvůli stavbě větrných elektráren, řekl v pondělí vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, poslanec Motoristů sobě Filip Turek...

13. dubna 2026  14:30,  aktualizováno  17:53

Připomínka historie i aktuální podpora. Ministr Macinka míří do Izraele

Tisková konference po setkání ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) s...

Od našeho zpravodaje v Izraeli Český ministr zahraničí Petr Macinka odlétá v pondělí večer do Izraele. V Jeruzalémě čekají šéfa české diplomacie jednání s nejvyššími představiteli země. A to premiérem Benjaminem Netanjahuem,...

13. dubna 2026  17:26

Vláda chce zákon kvůli regulaci cen paliv. Okamura vyhlásil legislativní nouzi

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026)

Vláda Andreje Babiše schválila návrh zákona, který by jí i jejím nástupcům umožnil regulovat marže a ceny nafty a benzinu pouhým nařízením kabinetu. Vláda chce takový návrh projednat v parlamentu v...

13. dubna 2026,  aktualizováno  17:21

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Trump neuspěl s žalobou kvůli článku o Epsteinovi. Odškodné 10 miliard dolarů nedostane

Autobusová zastávka v Londýně nedaleko americké ambasády, kde aktivisté...

Floridský soudce zamítl žalobu amerického prezidenta Donalda Trumpa na The Wall Street Journal (WSJ), ve které deník obvinil z poškození své pověsti a požadoval odškodné ve výši deseti miliard dolarů...

13. dubna 2026

Přijeďte, mají zbraně. Vyděšená žena spustila policejní manévry, vše bylo jinak

Vystrašená žena měla strach o život. Na policii oznámila, že se ozbrojení...

K naléhavému oznámení vyjížděli v pondělí dopoledne pardubičtí policisté do místní Gagarinovy ulice. Žena volala na tísňovou linku, že se jí do bytu dobývají sousedé se střelnými zbraněmi. Po...

13. dubna 2026  16:58

