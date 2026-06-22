Nový šéf strany by měl být známý do září, kdy se znovu sejde britský parlament. Británii se tak otevírá cesta ke jmenování sedmého předsedy vlády za posledních deset let.
Necelé dva roky poté, co Starmer v parlamentních volbách dosáhl drtivého vítězství a slíbil, že ukončí chaos v britské politice, mimo jiné řekl, že je zřejmé, že si strana přeje jeho odchod. Proces nominací nástupce začne 9. července, řekl Starmer.
Britská média už o víkendu uvedla, že Starmer odchod z premiérské funkce zvažuje. Předseda britské vlády čelil velkému tlaku v souvislosti s několika volebními porážkami labouristů.
Jasným favoritem na uvolněné místo je bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham, který minulý týden zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu.
Za dalšího možného Starmerova nástupce je považován bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting, který dříve dával najevo, že by o místo stál.
|
Rezignuje, selhal. Trump Starmera veřejně odepsal, Brity to šokovalo
Americký prezident Donald Trump už dříve na své síti Truth Social napsal, že Starmer rezignuje. Zkritizoval jej přitom kvůli imigrační a energetické politice.