Nejlepší výsledek za poslední rok. Labouristé dohnali v průzkumech Farage

Burnham se premiérského úřadu ujal 20. července. Do funkce se dostal poté, co protiimigrační Reform UK v květnových místních volbách získala stovky mandátů. To vedlo labouristy k odvolání nepopulárního lídra Keira Starmera.
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Průzkum společnosti Survation ukázal, že Labouristická strana po Burnhamově prvním týdnu ve funkci se ziskem 26 procent předstihla Reform UK s 24 procenty. Týden předtím, než Starmer v červnu oznámil svou rezignaci, měli vládní labouristé 19 procent, zatímco Farageova strana 27 procent.
Generální ředitel Survation Damian Lyons Lowe uvedl, že to je nejlepší výsledek, jaký jeho společnost u labouristů zaznamenala od 3. července 2025 a první volební náskok pro současnou vládní stranu od 3. května 2025.
Podobný trend zaznamenaly i další agentury. Společnost More In Common v pondělí uvedla, že Labouristická strana s 28 procenty vede před Reform UK, která získala 24 procent. Podle YouGov jsou v průzkumech veřejného mínění shodně na prvním místě labouristé s Reform UK, obě strany získaly 22 procent.
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Vládní strana si podle YouGov proti květnovému průzkumu polepšila o šest procentních bodů, zatímco Reform zaznamenala nejnižší podporu od března 2025. Společnost rovněž uvedla, že Burnhama považuje za lepšího premiéra více Britů než Farage či jakéhokoli dalšího lídra velké politické strany.
Zatímco Labouristická strana zažívá vzestup, Reform UK čelí otázkám ohledně toho, zda její předseda řádně nahlásil dary od bohatých sponzorů. Farage to odsoudil jako pokus o jeho diskreditaci.
Bývalý starosta Manchesteru Burnham strávil první týden ve funkci snahou poskytnout voličům úlevu od vysokých životních nákladů, píše Reuters. Zrušil daň z účtů za energii, zavedl strop na jízdné v autobusech a snížil daně pro hospody a bary.
Na dotaz ohledně úspěchů v průzkumech v pondělí nový premiér odpověděl, že se nenechá unést, je ale rád, že se mu „podařilo udělat první krok, díky kterému navázal kontakt s lidmi“.
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10. července 2026